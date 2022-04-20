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【蘋果動向】iPhone 14攝力大增？　郭明錤：前置鏡頭將支援自動對焦 

科技 13:30 2022/04/20

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有別於iPhone 13配備f/2.2光圈，iPhone 14將升級至f/1.9大光圈。（資料圖片）

蘋果（Apple）早前被傳出將於9月正式推出iPhone 14，其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro MAX將採用「感嘆號」挖孔屏設計。著名蘋果分析師郭明錤預測，iPhone 14也將改善前置鏡頭的攝力，加入自動對焦功能和更大的光圈。

【ESG】蘋果引入新拆解零件技術　產品採用更多循環再造物料

郭明錤預測，iPhone 14的前置鏡頭將會與蘋果目前的定焦設計不同。無論用戶離鏡頭更近或更遠，前置鏡頭將會自動對焦，可讓iPhone 14拍攝更清晰的照片。

【iPhone拍攝】iPhone微距拍攝賽得獎作品出爐　海玻璃、朱槿花微距影像係點樣？

另外，有別於iPhone 13配備f/2.2光圈，iPhone 14將升級至f/1.9大光圈。升級後將允許更多光線通過鏡頭進入傳感器，有效提升了相機在夜間環境下的自拍效果。

帶來更好直播、視像會議效果

除了攝影規格升級外，有傳各類社交和會議軟件，均會支援iPhone 14前置鏡頭的自動對焦功能。郭明錤表示，這將使iPhone 14系列在直播或視像會議時帶來更好效果。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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