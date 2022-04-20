▲ 【烏克蘭戰爭】俄羅斯企業海外預託證券必須於5月5日前退市 以IPO形式海外上市則不受影響

俄羅斯央行表示，在俄羅斯註冊的企業，若在海外證券交易以預託證券形式掛牌買賣，必須於5月5日前退市。不過，以在海外交易所作為首次公開發售股份（IPO）的俄羅斯公司則不受影響，包括俄鋁 （00486） 。

俄羅斯總統普京上周六簽署法案，要求俄羅斯企業將其在海外的預託證券退市，並轉換成本地證券，以減少外國人對有關企業的控制。根據法案，俄羅斯公司需要終止在海外市場流通的全球預託證券（GDR），GDR所代表的股份將沒有投票權，企業亦不會向其派發股息。

俄企EN+將從英國退市

於英國倫敦上市的俄羅斯水電集團EN+，及俄羅斯能源企業韃靼石油（Tatneft），將成為首批啟動其GDR退市程序的俄羅斯企業。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，部分海外上市的俄羅斯企業預託證券股價已跌至新低，甚至被叫停買賣。

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