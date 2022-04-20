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【烏克蘭戰爭】俄羅斯企業海外預託證券必須於5月5日前退市　以IPO形式海外上市則不受影響

股市 13:13 2022/04/20

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【烏克蘭戰爭】俄羅斯企業海外預託證券必須於5月5日前退市　以IPO形式海外上市則不受影響

俄羅斯央行表示，在俄羅斯註冊的企業，若在海外證券交易以預託證券形式掛牌買賣，必須於5月5日前退市。不過，以在海外交易所作為首次公開發售股份（IPO）的俄羅斯公司則不受影響，包括俄鋁 （00486）

IMF因俄烏戰爭下調今年全球經濟增長預測【下一頁】

俄羅斯總統普京上周六簽署法案，要求俄羅斯企業將其在海外的預託證券退市，並轉換成本地證券，以減少外國人對有關企業的控制。根據法案，俄羅斯公司需要終止在海外市場流通的全球預託證券（GDR），GDR所代表的股份將沒有投票權，企業亦不會向其派發股息。

俄企EN+將從英國退市

於英國倫敦上市的俄羅斯水電集團EN+，及俄羅斯能源企業韃靼石油（Tatneft），將成為首批啟動其GDR退市程序的俄羅斯企業。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，部分海外上市的俄羅斯企業預託證券股價已跌至新低，甚至被叫停買賣。

【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）

相關文章：【烏克蘭戰爭】耶倫警告：不譴責俄羅斯以尋求利益的國家短視　倘損西方制裁將面臨後果

相關文章：【烏克蘭戰爭】法興售俄羅斯銀行Rosbank及其保險子企股權　料需減值約171億元

港股 烏克蘭 俄羅斯 俄鋁（00486） IPO 普京

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