【童年回憶】不只是遊戲 《超級瑪利歐》首部動畫電影推出4K版（附觀看連結）

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▲ 最近有電影公司為《超級瑪利歐兄弟：碧琪公主救出大作戰（Super Mario Bros. - The Great Mission to Rescue Princess Peach!）》推出4K重製版，新版本改善了畫面的清晰度和色準，並加上英語字幕，同時還設有雙聲道杜比環繞聲效果。