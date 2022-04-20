【童年回憶】不只是遊戲　《超級瑪利歐》首部動畫電影推出4K版（附觀看連結）

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任天堂除了為《超級瑪利歐（Super Mario）》推出一系列遊戲，原來也曾在1986年推出首部動畫電影。最近有電影公司為《超級瑪利歐兄弟：碧琪公主救出大作戰（Super Mario Bros. - The Great Mission to Rescue Princess Peach!）》推出4K重製版，新版本改善了畫面的清晰度和色準，並加上英語字幕，同時還設有雙聲道杜比環繞聲效果。
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據《Polygon》報道，Femboy Films日前為《超級瑪利歐兄弟：碧奇公主救出大作戰》進行了4K重製，新版本以16mm膠片為基礎，改善了畫面的清晰度和色準，並配上全新的英語字幕，同時還以VHS原聲製作了雙聲道杜比環繞聲效果。
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電影講述瑪利歐和路易吉從他們原本所處的世界前往蘑菇王國，目的是打敗庫巴從其手中拯救出被擄走的碧琪公主。電影4K重製版目前已經在YouTube和Internet Archive上架。
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責任編輯：廖淑瑩