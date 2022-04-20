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約翰遜為派對門致歉 英保守黨前黨鞭提不信任動議

環球社會熱點 13:04 2022/04/20

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英國首相約翰遜被揭在封城期間參加派對，上周更因此被罰款。約翰遜周二（19日）為派對門事件道歉，並透露已立即支付罰款。但英國保守黨前黨鞭夏萬恒表明不接受約翰遜的道歉，更在社交平台透露已提出不信任動議。

約翰遜遭指控發起英首相府派對 否認曾誤導國會 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）向英國國會議員表示，希望以謙虛的態度為派對門事件致歉，又透露已立即支付罰款。約翰遜承認事件導致民眾感到傷害及憤怒，指在內閣會議舉行的聚會屬其失誤，他當時無想過或構成違規，對此毫無保留致歉。

約翰遜表示民眾的不滿促使他更盡責地履行英國目前優先事務，對俄羅斯入侵烏克蘭給予回應。但英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer） 批評，約翰遜的言論簡直是笑話。他更稱約翰遜在致歉的同時再度歪曲事實。

約翰遜或再收3張告票 司法部高官辭職  【下一頁】

夏萬恒（Mark Harper）同樣不接受約翰遜的道歉，並敦促對方下台。夏萬恒強調他強烈支持英國政府就抵制俄羅斯入侵，及協助烏克蘭捍衛與英國相同價值觀方面採取行動。

但他指正因如此，英國需要一位更能體現這種價值觀的首相。夏萬恒批評約翰遜不但違反國家法律，其後亦未直接認錯，更要求國會議員為其辯護。

夏萬恒表示他不再認為約翰遜能夠擔任首相職位。他其後在Twitter上表示，已去信1922委員會（1922 Committee） 要求對約翰遜提出不信任動議。

另外，英國國會將在周四（21日）對工黨一項動議進行投票，決定是否交由下議院特權委員會（ privileges committee）調查，約翰遜是否曾在派對門一事上曾誤導國會。根據英國內閣官員守則，被認為故意誤導國會的內閣成員需辭職。

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責任編輯：李俊儀

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