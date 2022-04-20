【中海油股價分析】中海油A股掛牌前回吐4%、4.28將宣告派特別息　北水先部署淨買入91億元

▲ 【中海油股價分析】中海油回A順利、4.28將宣告派特別息 北水先部署淨流入91億元

中海油 （00883） 將於4月28日（下周四）公布首季業績，同時會考慮派發特別股息的建議。中海油於3月發布全年業績時，已表明會於完成A股上市後，公布派發特別股息，從中海油回A過程順利，4月21日將於上交所掛牌，A股編號為600938，意味中海油將於下周四公布派發特別股息的安排。

自中海油宣布會於回A後派發特別息，北水便連日追貨，截至4月19日，淨買入約91億元。北水支持，加上派發特別股息的憧憬下，中海油股價周二曾迫近52周高位，但油價隔晚回吐，中海油股價周三亦跟隨回落，但低位明顯見支持。中海油周三早股價跌4.1%，收報11.16元，成交16.5億元。

滙豐證券認為，中海油派發特別股息的憧憬，將成為支撐股價的動力，維持中海油「買入」評級，目標價13.1元。

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