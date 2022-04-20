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【中海油股價分析】中海油回A順利、4.28將宣告派特別息　北水先部署淨買入91億元

股市 12:46 2022/04/20

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【中海油股價分析】中海油回A順利、4.28將宣告派特別息　北水先部署淨流入91億元

中海油 （00883） 將於4月28日（下周四）公布首季業績，同時會考慮派發特別股息的建議。中海油於3月發布全年業績時，已表明會於完成A股上市後，公布派發特別股息，從中海油回A過程順利，4月21日將於上交所掛牌，A股編號為600938，意味中海油將於下周四公布派發特別股息的安排。

中海油據報退出英國、加拿大及美國營運【下一頁】

自中海油宣布會於回A後派發特別息，北水便連日追貨，截至4月19日，淨買入約91億元。北水支持，加上派發特別股息的憧憬下，中海油股價周二曾迫近52周高位，但油價隔晚回吐，中海油股價周三亦跟隨回落，但低位明顯見支持。

中海油股價一度迫近52周高位

中海油今早股價曾低見11.24元；截至中午收市，中海油股價跌1%，報11.52元。

滙豐證券認為，中海油派發特別股息的憧憬，將成為支撐股價的動力，維持中海油「買入」評級，目標價13.1元。

相關文章：【大行報告】滙證：中海油回A後派特別息＋油價彈利好利潤　維持「買入」評級

相關文章：【盈喜｜油股】中海油料首季多賺62%至89%　營業收入至少升3成

相關文章：【業績│油股】中海油去年多賺1.8倍至破紀錄的703億元　完成回A後才派息　管理層：無從俄羅斯進口LNG（第二版）

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