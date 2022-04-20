英美等國多名兒童患原因不明肝炎 部分需肝臟移植

英國上周指自今年初以來有數十名兒童出現肝炎，部分患者更需接受肝臟移植。而美國及部分歐洲國家也相繼錄得多宗兒童肝炎個案，但病因暫時不明。專家正在研究這批兒童感染肝炎的原因，是否與新冠病毒或其餘環境因素有關。

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英國當局上周宣布自1月起，當地錄得74宗兒童患原因不明肝炎或需接受接受肝臟移植的個案。醫學專家研究相關病例，並無發現他們帶有引起傳染性肝炎的常見病毒。

歐洲疾控中心（ECDC）周二（19日）發聲明，指丹麥、愛爾蘭、荷蘭及西班牙都有錄得類似個案，並無公布具體個案數字。ECDC透露這些兒童患肝炎的確切病因仍然未知。

世界衛生組織（WHO）透露在年齡介乎22個月至13歲的兒童當中，愛爾蘭錄得少於5宗潛在個案，而西班牙則錄得少於3宗。

美國官員也透露，當局於阿拉巴馬州發現9宗兒童急性肝炎個案，患者年齡介乎1至6歲。

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英國倫敦帝國學院（Imperial College London）傳染病學教授庫克（Graham Cooke）表示，兒童感染一系列病毒後出現輕度肝炎的情況十分常見，但認為目前的情況大不相同，部分兒童病情嚴重需進行肝臟移植。

但庫克認為肝炎如果是由新冠病毒引起，鑑於新冠病毒目前在當地的流行率極高，兒童肝炎個案理應遍布全國。

英國公共衛生官員也表明病因與新冠疫苗無關，指所有受影響兒童均無接種新冠疫苗。

WHO指雖然有部分受影響兒童的新冠病毒檢測結果呈陽性，但強調仍需對病毒進行基因分析，以研究這批兒童患肝炎是否與新冠病毒存在因果關係。

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責任編輯：鄭錦玲