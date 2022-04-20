【堂食解禁】餐廳信心指數出爐　食肆看好堂食解禁消費券刺激生意

▲ 2022年第一季「餐廳信心指數」結果出爐，反映食肆看好堂食解禁消費券刺激生意。（資料圖片）

第五波疫情嚴重打擊餐飲業，而堂食限制本周四正式放寬，食肆預期可令生意稍為恢復，「餐廳信心指數」調查顯示，34%受訪餐廳看好餐飲業前景，比上一季升逾7%，而32%受訪餐廳對2022年第二季經濟環境持樂觀態度，高於上一季27%。但第五波疫情下受訪餐廳對整體業績滿意度平均為5.3/10，較2021年第四季下降0.1。

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2022年第一季「餐廳信心指數」由戶戶送（Deliveroo）於3月29日至4月10日向餐廳夥伴進行收集，當時正值政府宣佈評估疫情後預計放寬社交限制，加上消費券臨近派發，有81%受訪餐廳相信，第二季社交距離措施逐步放寬，將為餐飲業帶來「一定幫助」或「很大幫助」，59%受訪餐廳認為四月發放的消費券「有可能」或「很有可能」增加其第二季度收入，而有計劃推出消費券相關的堂食及外賣優惠的餐廳亦佔59%。

疫下人手不足食材成本升

不過首季的疫情及食品價格上升，對餐飲業造成重大壓力，近七成（66%）受訪餐廳利潤錄得「下跌」或「大幅下跌」，只有17%受訪餐廳表示利潤維持不變。堂食收入方面，錄得「大幅下跌」及「下跌」的餐廳佔比分別為39%及32%，而49%受訪餐廳則表示外賣收入錄得輕微或大幅上升。

另外因確診個案急升導致餐廳出現人手短缺，有34%受訪餐廳因而被逼縮短營業時間，甚至暫停營業。於第一季期間，32%受訪餐廳曾要求員工放無薪假，20%則表示曾解僱員工及要求員工放無薪假；42%計劃於第二季解僱員工或要求員工放無薪假。有83%受訪餐廳表示，第五波疫情期間，食品價格上升，加上清潔及消毒等其他開支，導致餐廳的營運成本增加。另外有78%受訪餐廳指第五波疫情期間未獲租金下調或豁免，而10%甚至面臨加租。

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責任編輯:王浩賢