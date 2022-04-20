  • 24°C
香港時間 : 2022420日 (三) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【堂食解禁】餐廳信心指數出爐　食肆看好堂食解禁消費券刺激生意

商業 12:33 2022/04/20

分享：

分享：

2022年第一季「餐廳信心指數」結果出爐，反映食肆看好堂食解禁消費券刺激生意。（資料圖片）

第五波疫情嚴重打擊餐飲業，而堂食限制本周四正式放寬，食肆預期可令生意稍為恢復，「餐廳信心指數」調查顯示，34%受訪餐廳看好餐飲業前景，比上一季升逾7%，而32%受訪餐廳對2022年第二季經濟環境持樂觀態度，高於上一季27%。但第五波疫情下受訪餐廳對整體業績滿意度平均為5.3/10，較2021年第四季下降0.1。

【疫市開店】本地護膚品店疫下開店　居家Spa系列生意疫市漲5成

2022年第一季「餐廳信心指數」由戶戶送（Deliveroo）於3月29日至4月10日向餐廳夥伴進行收集，當時正值政府宣佈評估疫情後預計放寬社交限制，加上消費券臨近派發，有81%受訪餐廳相信，第二季社交距離措施逐步放寬，將為餐飲業帶來「一定幫助」或「很大幫助」，59%受訪餐廳認為四月發放的消費券「有可能」或「很有可能」增加其第二季度收入，而有計劃推出消費券相關的堂食及外賣優惠的餐廳亦佔59%。

疫下人手不足食材成本升

不過首季的疫情及食品價格上升，對餐飲業造成重大壓力，近七成（66%）受訪餐廳利潤錄得「下跌」或「大幅下跌」，只有17%受訪餐廳表示利潤維持不變。堂食收入方面，錄得「大幅下跌」及「下跌」的餐廳佔比分別為39%及32%，而49%受訪餐廳則表示外賣收入錄得輕微或大幅上升。

另外因確診個案急升導致餐廳出現人手短缺，有34%受訪餐廳因而被逼縮短營業時間，甚至暫停營業。於第一季期間，32%受訪餐廳曾要求員工放無薪假，20%則表示曾解僱員工及要求員工放無薪假；42%計劃於第二季解僱員工或要求員工放無薪假。有83%受訪餐廳表示，第五波疫情期間，食品價格上升，加上清潔及消毒等其他開支，導致餐廳的營運成本增加。另外有78%受訪餐廳指第五波疫情期間未獲租金下調或豁免，而10%甚至面臨加租。

【防疫基金】小食亭、快餐亭和零售商店營運者一次性補助金　4月20日起接受申請

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【可持續發展】菲仕蘭實踐可持續發展　半年回收逾1.4萬奶粉罐
2022/04/19
【可持續發展】菲仕蘭實踐可持續發展　半年回收逾1.4萬奶粉罐
美企行政總裁薪酬中位數達1.6億　按年上升31%
2022/04/19
美企行政總裁薪酬中位數達1.6億　按年上升31%
【糧食供應】巴西進口冷藏雞腿包裝驗出新冠病毒　涉事批次已全部銷毀
2022/04/19
【糧食供應】巴西進口冷藏雞腿包裝驗出新冠病毒　涉事批次已全部銷毀
【疫市開店】本地護膚品店疫下開店　居家Spa系列生意疫市漲5成
今日
【疫市開店】本地護膚品店疫下開店　居家Spa系列生意疫市漲5成

你可能感興趣

【可持續發展】菲仕蘭實踐可持續發展　半年回收逾1.4萬奶粉罐
20:15 2022/04/19
【可持續發展】菲仕蘭實踐可持續發展　半年回收逾1.4萬奶粉罐
美企行政總裁薪酬中位數達1.6億　按年上升31%
20:00 2022/04/19
美企行政總裁薪酬中位數達1.6億　按年上升31%
【糧食供應】巴西進口冷藏雞腿包裝驗出新冠病毒　涉事批次已全部銷毀
19:48 2022/04/19
【糧食供應】巴西進口冷藏雞腿包裝驗出新冠病毒　涉事批次已全部銷毀
電子消費券 經濟 餐飲 Deliveroo

下一篇文章

【疫市開店】本地護膚品店疫下開店　居家Spa系列生意疫市漲5成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好想旅行】日本逐步開關　國家旅遊局6大復甦方針
【好想旅行】日本逐步開關　國家旅遊局6大復甦方針
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【商場NFT】荷里活廣場斥100萬推元宇宙遊戲　結合會員制期望刺激人流升2成（多圖）
【商場NFT】荷里活廣場斥100萬推元宇宙遊戲　結合會員制期望刺激人流升2成（多圖）
【好想去日本】日本新茶交易價12.2萬　創歷史新高
【好想去日本】日本新茶交易價12.2萬　創歷史新高
【戲院重開】百老匯13間戲院4月21日恢復營業　影廳內暫不提供飲食
【戲院重開】百老匯13間戲院4月21日恢復營業　影廳內暫不提供飲食
【糧食供應】巴西進口冷藏雞腿包裝驗出新冠病毒　涉事批次已全部銷毀
【糧食供應】巴西進口冷藏雞腿包裝驗出新冠病毒　涉事批次已全部銷毀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款