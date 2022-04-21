【居屋裝修】 一家五口居440呎 住足20年花65萬大翻新 電動升降餐枱空間感倍增 分隔活動區滿足各人所需

當居住同一地方過長時間，家庭成員物品亦會隨之而增加，空間便會縮小。倘若沒有搬到更大單位的意欲，翻身舊居亦是其中一個方法。是次要介紹的單位是位於葵涌的芊紅居，面積約440呎，裝修費約65萬。單位最大的間隔改動是客廳位置劃分了兒子的空間，令入門位置較有壓迫感。設計師拆掉原有廚房門，擴大空間感及偷用部份位置做鞋櫃，從客廳望去廚房能有較大空間感。在電視牆身側的廁所門亦用上暗門設計，使牆身有拉闊感覺；設計連裝修大約用了5個月。

這是原則只有兩房的單位卻居住了5人，包括夫婦二人和三個子女。由於戶主早年置入，住了二十年，三位子女都已長大快要畢業，所以空間規劃需要重新改動以滿足各人需要。加上五位家庭成員各有喜好，各自空間都需要具備個人特色，整合風格上有一定難度，在收納時亦要特別顧及各人的展示品及收藏。全屋風格以淺色配以湖水綠色為主調的混搭風。

設計師在客廳用上淺木色配以白色的日式簡約設計令到更有空間感。戶主和家庭成員喜歡邀請朋友到家裏聚會，所以客廳是重點設計位置，需要預留更為空曠的公共空間。設計師特別在客廳加添儲物地台增加收納位置，同時善用窗台的位置加設軟墊，取代梳化，令客廳中間有更多走動位置。地台中特別加設電動升降餐枱，需要用餐時可升起，其餘時間則收起，令客廳有更大活動空間。

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業主設計上的要求是滿足各人喜好，如男戶主有大量可樂收藏展品，女戶主又特別喜歡烹飪，因此在廚房需要預留更多位置，特別是有大雙門雪櫃及不同烹飪用具要作收納。為配合女戶主喜好，廚房用上花磚，配以新加坡 Lamitak 湖水綠色防火膠板制作櫥櫃，吊櫃則引用與客廳相似的淺木色，更具統一感。廚房六角形地磚和部份花紋方形磚牆身磚達至互相呼應。

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兩個房間主要用淺木紋配白色作配搭，而裝修設計特點是五位的家庭成員都要共用部分空間。戶主夫婦的主人房以沉實設計和木紋為主，配以床頭湖水綠的藝術漆統一全屋風格，作休息及工作空間。兩位女兒的房間以白色為主調，並採用簡約北歐風格作主題。由於她們都有不同公仔的展示品，因此要有足夠位置存放。共用一個房間更需顧及她們各自空間及衣物的收納，所以設計師用上下隔床分開各自休息空間，亦偷用了窗台部份位置做床從而加大衣櫃的收納；另一邊則做了書枱。

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戶主兒子亦快畢業，有大量考試會用到的參考書籍，加上常在晚上溫習，設計師便在客廳劃分了一個獨立空間，用木系結構為其設立小閣樓空間作為休息區，而下層則設立書枱、衣櫃及家庭共用鞋櫃，在房間不足的情況下仍能讓他擁有自己溫習和睡覺的地方。

電視牆身以水泥藝術漆配以雲石紋生態版，而廁所外門用上淺木紋配襯全屋混搭風格。廁所沿用客廳的白色配以淺木紋，在地磚上特別選用大尺寸水磨石磚令空間感更為突出。企缸牆身特意挑選湖水綠色雲石紋磚，可以與廚房空間達至互相呼應效果，統一整體風格。

費用： 全屋舊有裝修清拆 全屋新做電掣及電箱 全屋水喉更換及接駁安裝潔具 全屋及廚房廁所牆身地台鋪磚 廁所防水工程 全屋油漆產底批灰 全屋訂造傢俬及櫥櫃 更換及訂造全屋房門及大門 清潔及保護等其他項目 全屋裝修設計翻新連訂造傢俬 總數：650,000

*資料及圖片由 Mstudio 微工作室 提供

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責任編輯：陸盈希