▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴董本洪：綠色發展與利潤並非二元選擇 可持續性發展可刺激消費需求

阿里巴巴 （09988） 去年提出碳中和及減排戰略，推動可持續發展成為業務發展重心之一。阿里巴巴首席市場官董本洪今早出席網上研討會時表示，今年將繼續發揮平台運營商的獨特作用，包括在即將來臨的6.18電商節，促進可持續發展。

董本洪提到，坊間有很多關於商家和平台綠色盈利能力的問題和挑戰，但認為綠色發展與利潤並非二元選擇，阿里與商家及品牌共同創造更可持續未來的商機，創造更大的價值，阿里觀察到消費者對綠色產品有明確需求，這對品牌來說是一個重要的商機。

董本洪：可持續性是刺激需求關鍵 平台具號召力可推動綠色消費

董本洪強調，可持續性是刺激需求的關鍵驅動力，不乏零售同行都受到部方增長挑戰，而可持續性正是一個機會，建立一個讓客戶喜歡、產品具吸引力的品牌。

問及阿里作為平台在綠色發展的角色，董本洪稱，阿里平台具有巨大的號召力，連接數百萬商家和10億消費者，使阿里在推動綠色消費處於獨特的地位。

多樣性數字工具助夥伴走向綠色

董本洪又表示，阿里擁有的營銷、雲解決方案和物流等多樣性的數字工具，使合作夥伴能夠走向綠色，例如物流部門菜鳥為商家和品牌建立了全球綠色供應鏈，以減少碳足跡，減少包裹上電子運輸標籤的尺寸，節省了 4000 億張紙張等。

董本洪續指，阿里正在採取行動調動更多綠色發展資源，去年 2 月，阿里發行10億美元的可持續發展債券，基金用於建設綠色數據中心、節能建築等12個重點項目。

天貓去年推出綠色消費會場 已對30萬款節能家電進行分類

電商平台天貓去年推出綠色消費會場，董本洪稱，計劃重點關注可持續產品，以幫助購物者做出更可持續的決策。計劃正從電子產品類別開始擴展到其他類別。目前天貓已對3000家商家超過30萬款節能家電進行分類。

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