【置業故事】買家帶高人睇樓　風水師一睇即讚好　速拍板購維景灣畔

二手交投增多，不少買家怕遲買愈貴，紛紛加快入市。利嘉閣地產蔡庭勇說，將軍澳維景灣畔1座低層G室，實用面積512平方呎，望內園景，原開價890萬元，終減價至880萬元易手，實用呎價約17,188元。代理透露，買家與風水師睇樓，而風水師一睇即讚好，故買家立即拍板成交。

資料顯示，原業主於2000年以224.5萬元一手購入上述單位，持貨約22年，現帳面賺655.5萬元，物業期內升值約2.9倍。

同場加映【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

蔡庭勇續說，維景灣畔10座中層G室，實用面積484平方呎，兩房間隔，外望市景，原開價908萬元，終以890萬元易手，實用呎價約18,388元。代理透露，買家鍾情新鴻基物業，而且見樓市開始回暖，故議價後即入市。

資料顯示，原業主於2009年以290萬元購入上述單位，持貨約13年轉手，現帳面賺600萬元，物業期內升值約2.1倍。

延伸閱讀 錦上路站柏瓏I首批168伙 一房入場價607.99萬起 折實平均呎價17,608元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機