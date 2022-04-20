  • 22°C
香港時間 : 2022420日 (三) 20:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【置業故事】帶風水師睇樓　風水師一睇即讚好　買家速拍板購維景灣畔

股樓投資 18:43 2022/04/20

分享：

分享：

二手交投增多，不少買家怕遲買愈貴，紛紛加快入市。利嘉閣地產蔡庭勇說，將軍澳維景灣畔1座低層G室，實用面積512平方呎，望內園景，原開價890萬元，終減價至880萬元易手，實用呎價約17,188元。代理透露，買家與風水師睇樓，而風水師一睇即讚好，故買家立即拍板成交。

資料顯示，原業主於2000年以224.5萬元一手購入上述單位，持貨約22年，現帳面賺655.5萬元，物業期內升值約2.9倍。

同場加映【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股 

蔡庭勇續說，維景灣畔10座中層G室，實用面積484平方呎，兩房間隔，外望市景，原開價908萬元，終以890萬元易手，實用呎價約18,388元。代理透露，買家鍾情新鴻基物業，而且見樓市開始回暖，故議價後即入市。

資料顯示，原業主於2009年以290萬元購入上述單位，持貨約13年轉手，現帳面賺600萬元，物業期內升值約2.1倍。

延伸閱讀 錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 維景灣畔 利嘉閣

上一篇文章

【股神巴菲特】美最大養老基金要求　撤巴菲特巴郡主席一職

下一篇文章

參考愛滋藥研發 歌禮製藥料新冠藥長做長有？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【玩樂好去處】免費任玩近2萬呎空間 旺角MOKO親子遊樂設施於本月21日重開 入內文睇點入場玩
【玩樂好去處】免費任玩近2萬呎空間 旺角MOKO親子遊樂設施於本月21日重開 入內文睇點入場玩
【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼
【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼
【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算
【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款