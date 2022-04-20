▲ 【連花清瘟】以嶺藥業否認「連花清瘟」研發過程僅15日、正進行雙盲研究 王思聰醫藥平台狙擊、股價一周跌25%

內地、香港最新一輪新冠疫情期間，以嶺醫藥（深：002603）旗下中成藥「連花清瘟膠囊」大賣，甚至成為內地支援香港的物資，但最新在內地陷成效風波。萬達集團董事長王健林之子王思聰、內地醫療資訊平台「丁香醫生」質疑連花清瘟膠囊不能預防新冠毒，且可能有副作用，王思聰更籲中證監嚴查以嶺醫藥，以嶺醫藥上周五、周一跌停板，今日半日再跌7.9%，近一周股價累跌25%。

中成藥連花清瘟被指可以治療新冠病毒，甚至大量派發予未染疫人士，以嶺醫藥今年股價暴升，高位見43.12元人民幣，市值達720億元人民幣。即使近一星期股價回吐，以嶺醫藥年初至今仍累升52%，市值仍有500億元人民幣。

王思聰、丁香醫生齊質疑連花清瘟 以嶺強調：未曾表示世衛推薦

連花清瘟之所以成為熱捧藥身，與內地官方文件不無關係。國家衛健委與國家中醫藥管理局發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》第四版至第八版均推薦服用中成藥連花清瘟，用於醫學觀察期乏力伴發熱患者的防治

不過，王思聰上周四（14日）轉發影片，質疑世界衛生組織是否推薦過連花清瘟膠囊，當時以嶺醫藥回應稱，從未表示世衛組織推薦連花清瘟。

事件在周末發酵，醫療資訊平台「丁香醫生」4月17日上載文章《不要吃連花清瘟預防新冠》指，目前並沒有看到連花清瘟開展這方面的隨機對照試驗，沒有證據表明它可以有效的預防感染，又引述藥學期刊《Frontiers in Pharmacology》指，連花清瘟中至少含61種化合物，成分極其複雜，需在醫生指導下服用。

以嶺：正為連花清瘟有效性進行雙盲臨床研究

對於質疑聲音不斷擴大，以嶺醫藥今日再在深交所「互動易」平台不斷解話，媒體文章報導的「連花清瘟研發過程只有15天」與事實不符，而且正為連花清瘟治療輕、中度COVID-19患者有效性和安全性，進行隨機、雙盲、國際多中心臨床研究。

公司稱，連花清瘟新藥研發過程是國家在特殊疫情時期快速審批和研發人員共同努力的結果，符合國家藥品監督部門新藥研發程序，又稱在國際期刊《Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine》發表研究指，連花清瘟干預組核酸檢測陽性率0.27%，顯著低於對照組陽性率1.14%（具有統計學意義），密接人群預防應用連花清瘟可降低新冠肺炎陽性感染率達76%，同時安全性良好。

公司又聲稱，產品在2003年SARS期間研發，「公司科研團隊帶頭人首次將絡病理論應用肺系疾病，探討肺絡病變的發生發展規律，匯聚兩千年中醫防控疫病的三朝名方而成為連花清瘟組方」。

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