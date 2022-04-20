【職場熱話】WFH揭同事蛇王 打工仔望能自律 反被斥「得饒人處且饒人」

疫情下在家工作對員工來說固然是好事，除了能夠放鬆一點，時間安排亦更彈性，但若然遇到嚴謹的上司或老闆，可能就沒那麼幸運了。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指其同事在家工作期間常不在崗位工作，不是買外出買早餐就是去洗澡，繼而不滿稱希望他可以自律點，卻反被網指責。

樓主指同事在家工作期間麻煩就自律點。常常偷走出去買早餐，還要在非午餐時間買東西吃，被抓到就說一次半次，等會馬上回去工作，不然就五點多去洗澡不接電話，回短訊又不知為何很誠實地說工作時間去了洗澡。他因而不滿稱，二十幾歲人都是這樣不自律。

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有網民認為「其實真的不要到爬山這麼過分就算了」、「五點多就下班也要追人回覆短訊，難怪人們說WFH等於沒有下班」、「完成東西就算，以不影響運作為前提就好」、「同事交到功課就行，投稿人太多事了」。

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亦有網民指「你放一點自由給別人，他工作會更賣力。對公司對上司更有忠誠。你自己問心，坐在位置工作也不是每秒鐘都專心，得饒人處且饒人吧」；有網民笑言「這個上司應該是分到公司一半股份」、「你的工作相當有空，才能整天檢查著別人在做什麼」。

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責任編輯：陸盈希