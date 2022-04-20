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【職場熱話】上班路上助兩姐妹尋電腦 打工仔遲到憂被扣勤工獎

理財智慧 17:30 2022/04/20

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上班遲到固然應受懲罰，但若然真是熱心助人，路見不平拔刀相助，又有否寬恕的餘地？近日就有網民在「連登」討論區發文指在上班路途中看見兩姊妹因不見電腦而不知所措因而決定出手幫忙，卻因此而耽誤上班， 擔憂會被扣勤工獎，但又覺得說幫人會被認為是藉口，因而不知如何是好。

樓主經歷：

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【職場熱話】母親任職清潔工 港男兒時不敢從實向人說出 於街上撞見亦拒相認 長大後感自責下一頁】 

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？ 

有網民認為「做任何事都有後果，做善事是過自己那關，但你上班遲到，公司要跟程序處理也你也沒辦法。你可以嘗試跟老闆或HR說，但如果你一向遲到，就免了。做好事是該讚的」、「無勤工獎只是閒事」。

亦有網民指「是我幫得到也會幫，如果每個人都先想後果，就會少了很多見義勇為的人，還是要相信心地善良的人會有好報 」、「如果是能力範圍會幫，自己也被人幫過，過幾年回看雖是小事，但我會記得一輩子，世界上原來還有好人」；有網民則稱「有勤工獎的工根本是老闆想扣起一筆錢，趁機不給你」。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股 

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責任編輯：陸盈希

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職場文化 經濟 編輯 香港經濟日報

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