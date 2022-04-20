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【資金流】中資股基金首季淨流入逾200億美元　惟買中資股步伐1月後明顯放慢

股市 12:19 2022/04/20

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數據顯示，中資股基金首季淨流入逾200億美元，惟大部份是在1月發生。

外媒引述研究公司EPFR Global的數據指，投資者對中資股愈加審慎，今年首季中資股基金淨流入逾200億（美元，下同），惟大部份是在1月發生，而且外資購買中資股的步伐，隨著第一季展開而顯著放慢。

今年首季，美國與歐洲因俄烏戰爭而制裁烏克蘭，中國對此採取較中性取態。與此同時，投資者在今年首季對在美上市中概股的除牌憂慮亦日益升溫。

ETF沽貨過程一般需時3至6個月

EPFR量化策略經理Steven Shen指，基金持續減少對在港與在美上市的中資股之持倉，由2021年後期起，基金經理開始沽出有在港交易的美國上市中概股，導致有關股票股價下跌。他又指，ETF沽貨過程一般需時3至6個月。

瑞銀資產管理亦指，自去年起中國股票出現一定規模的明顯走資，反映市場迴避中國風險。不過，該行因應中國政府的政策支持，對中國股票看法轉為更加正面。

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