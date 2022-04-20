【職場熱話】首日上班未有安排簽約 數日後卻慘被解僱 打工仔遇伏工感不滿

首日上班工作前會簽約是很正常的事，簽約除了是保障員工亦是保障老闆，但居然有工作不用第一天簽約？近日就有網民在討論區發文指自己在首日上班不用簽約，便已經開始要工作，追問下才有約簽，數日後卻被無理解僱，因而不滿該公司招聘作風，更稱其是伏工。

樓主經歷：

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有網民認為「有些公司請人一定是保障其公司利益，一開始不讓你簽約大多是想你試工。如果他們覺得你工作不夠聰明或者上手慢，即使你簽了約隨時都會找理由解僱你，所以遇到這些尖酸刻薄的公司還是要早些離開」。

亦有網民分享經歷「之前畢業第一份工雖然有合約，但問哪天會發工資，上司卻說你怕公司不發給你嗎？唯有說我不知道不能問，下次不會，之後日子被同事欺負，在最後二十幾天說我不適合公司，同事不滿意我，要我離職」；有網民又稱「有人工就算，可能他們覺得你不適合，沒甚麼伏不伏」。

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責任編輯：陸盈希