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【石Sir午市閒談】今日推介吉利、萬洲、恒安

股市 12:34 2022/04/20

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恒生指數中午收報21200點，升172點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介吉利 （00175） 、萬洲 （00288） 、恒安 （01044） ，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 嚴正聲明

01：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：51 – 吉利 （00175）        低位揸仍逾回10.00至11.00元之位，應有支持

08：19 – 萬洲 （00288）        豬週期利豬價

10：02 – 恒安 （01044）        低位整固已久

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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港股 吉利汽車（00175） 萬洲國際（00288） 恒安國際（01044） 石鏡泉

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