  • 24°C
香港時間 : 2022420日 (三) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】官媒：應採取有力措施保持房地產市場平穩運行　「房住不炒」的底線不會突破

宏觀解讀 12:08 2022/04/20

分享：

分享：

【內房危機】官媒：應採取有力措施保持房地產市場平穩運行　「房住不炒」的底線不會突破

內地樓市仍未脫困，內地官媒《經濟日報》發表評論文章，指當前在把穩增長放在更加突出位置的背景下，「應進一步發揮好穩樓市在穩定宏觀經濟大盤中的作用，採取有力措施保持房地產市場平穩運行」，滿足剛需和合理的改善性需求，努力穩地價、穩房價、穩預期。

文章強調，「房地產業在帶動經濟增長，穩定宏觀經濟基本盤方面的作用明顯」，而房地產預期穩則市場穩，穩定的預期對市場的恢復至關重要。

逾100多個城市銀行下調房貸利率【下一頁】

房地產市場下行趨勢客觀存在，而且眾多城市房地產市場較為低迷，購房者觀望情緒濃厚，房地產從銷售到融資再到拿地的整體鏈條受阻，循環不暢，是行業面臨的突出問題，故此有必要採取積極措施暢通房地產市場循環，讓房地產市場盡快恢復，重回平穩運行軌道。

促進房地產市場企穩恢復不是鼓勵房價過快上漲

文章又指，央行降準儘管不是針對房地產行業，但合理資金需求有望得到更好支持，對於化解企業資金壓力，穩定購房者對房地產和整個宏觀經濟預期都將有積極作用。

文章最末特別強調，促進房地產市場企穩恢復不是鼓勵房價過快上漲，不能支持炒作房價，房地產市場已經告別過快上漲階段進入平穩健康發展通道，「房住不炒」的底線不會突破。

更多【內房危機】消息    

相關文章：【中國經濟】人行官員：上繳利潤效果勝降準　因可經財政支出直接進入企業和居民手中

相關文章：【內房危機】昆明市促穩地價穩房價　調高住房公積金貸款額、降二套房首付比例

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

開啟hket App，閱讀全文
經濟 國企內房股 民企內房股 宏觀分析 貨幣政策 內地物業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任
【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任
【美股期貨】道指期貨跌12點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌12點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用　摩通：高層突變不常見、惟目標價不改
【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用　摩通：高層突變不常見、惟目標價不改
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款