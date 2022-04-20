▲ 【內房危機】官媒：應採取有力措施保持房地產市場平穩運行 「房住不炒」的底線不會突破

內地樓市仍未脫困，內地官媒《經濟日報》發表評論文章，指當前在把穩增長放在更加突出位置的背景下，「應進一步發揮好穩樓市在穩定宏觀經濟大盤中的作用，採取有力措施保持房地產市場平穩運行」，滿足剛需和合理的改善性需求，努力穩地價、穩房價、穩預期。

文章強調，「房地產業在帶動經濟增長，穩定宏觀經濟基本盤方面的作用明顯」，而房地產預期穩則市場穩，穩定的預期對市場的恢復至關重要。

房地產市場下行趨勢客觀存在，而且眾多城市房地產市場較為低迷，購房者觀望情緒濃厚，房地產從銷售到融資再到拿地的整體鏈條受阻，循環不暢，是行業面臨的突出問題，故此有必要採取積極措施暢通房地產市場循環，讓房地產市場盡快恢復，重回平穩運行軌道。

促進房地產市場企穩恢復不是鼓勵房價過快上漲

文章又指，央行降準儘管不是針對房地產行業，但合理資金需求有望得到更好支持，對於化解企業資金壓力，穩定購房者對房地產和整個宏觀經濟預期都將有積極作用。

文章最末特別強調，促進房地產市場企穩恢復不是鼓勵房價過快上漲，不能支持炒作房價，房地產市場已經告別過快上漲階段進入平穩健康發展通道，「房住不炒」的底線不會突破。

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