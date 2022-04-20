【遊戲熱話】Game Boy經典遊戲登陸Switch？　外媒爆料模擬器開發代號

▲ 日前有外媒報道，任天堂正開發兩款模擬器，意味玩家未來或可在Switch上遊玩多款經典遊戲。

市場有消息指，任天堂打算將Game Boy經典遊戲加入Switch Online，但直到現時仍未得到官方證實。然而，日前有外媒報道，任天堂正開發兩款模擬器，意味玩家未來或可在Switch上遊玩多款經典遊戲。

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據《Neowin》引述爆料者Trash_Bandatcoot在Twitter上的文章，指任天堂正開發代號為「Sloop」的Game Boy Advance模擬器，以及一個名為「Hiyoko」的Game Boy模擬器。該兩款Switch Online模擬器均由歐洲任天堂的NERD團隊開發，而團隊近年主要負責任天堂大部分官方模擬器。

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▲ Trash_Bandatcoot在Twitter上貼出模擬器照片。（Twitter截圖）





Trash_Bandatcoot又稱，所有Game Boy遊戲都被視為單獨的應用程式。發文者除了發表文件和圖片外，還有一段聲稱是在主機上運行的Game Boy Advance模擬器影片，但隨後遭到平台刪除。然而，傳聞仍未得到任天堂證實，相信玩家或要再等一等。

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責任編輯：廖淑瑩