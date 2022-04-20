▲ 【AAPL】天風郭明錤：iPhone 14系列將升級前置鏡頭 配備自動對焦功能及更大光圈

有最強蘋果分析師之稱、天風國際分析師郭明錤在Twitter發文中表示，預計今年下半年推出的4款iPhone 14系列所有機型將升級的前置鏡頭，配備自動對焦功能和更大的f/1.9光圈。而iPhone 13則採用定焦和f/2.2光圈。

他指，自動對焦功能和較細的光圈值可以為自拍及人像模式提供更好的景深效果。此外，自動對焦功能亦可以提升FaceTime、視像通話、直播等的對焦效果。

此前，負責生產蘋果MacBook筆記簿電腦的廣達（Quanta）近日已經復工生產，約2,000名員工已經回到生產線，佔該廠全體員工約5%，並預計到了本周五（22日）復工員工數目可以提升至6,000人。廣達上海製造城共設8個廠房，當中員工逾4萬名，負責生產蘋果MacBook筆記型電腦，員工人數約1,500名。

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編輯：姚卓然