【法國大選】馬克龍支持度創大選新高 與馬琳勒龐正面辯論

離法國總統大選只有4日時間，截至周二（19日）所有民調顯示，馬克龍支持度平均為55.83%，較上周五（15日）多出逾一個百分點，亦較首輪大選多出逾3個百分點，支持度創今屆大選新高。極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐則批評馬克龍，以恐嚇手段讓選民放棄支持她。

馬克龍領先優勢擴大 將與馬琳勒龐電視辯論 【下一頁】

市場研究機構Ipsos民調結果顯示，馬克龍（Emmanuel Macron） 支持度為56.5%，較上周五增加0.5個百分點、亦較首輪大選前兩日進行的民調多出3.5個百分點。此外Opinionway及Ifop民調結果顯示，馬克龍支持度分別為56%及55，創今屆大選以來新高。

總理卡斯泰（Jean Castex） 對大選未敢掉以輕心，表示選舉一日未結束，結果都未塵埃落定，現時宣佈勝利是為時過早。

財長勒梅爾（Bruno le Maire） 批評馬琳勒龐（Marine Le Pen） 與俄羅斯關係，若她成功當選，將會把法國主權拱手相讓予俄羅斯，與普京（Vladimir Putin） 結盟，到時將失去北約保護及與德國斷交。

逾6成極左選民擬投棄權或白票 僅3成願投馬克龍 【下一頁】

馬琳勒龐反駁指，馬克龍與其盟友以恐嚇手段威逼選民放棄支持她，又指馬克龍只剩下這種方法打撃她。正處於落後位置的馬琳勒龐，與馬克龍積極爭取極左翼候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）票源，早前調查指有超過66%游離選民，相信會影響大選結果

兩人將於周三（20日）參與電視辯論，屬至關重要的選前交鋒，亦是被視為決定總統結果誰屬的時刻。

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責任編輯：郭麗明