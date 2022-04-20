  • 23°C
香港時間 : 2022420日 (三) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【法國大選】馬克龍支持度創大選新高 與馬琳勒龐正面辯論

環球社會熱點 11:37 2022/04/20

分享：

分享：

離法國總統大選只有4日時間，截至周二（19日）所有民調顯示，馬克龍支持度平均為55.83%，較上周五（15日）多出逾一個百分點，亦較首輪大選多出逾3個百分點，支持度創今屆大選新高。極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐則批評馬克龍，以恐嚇手段讓選民放棄支持她。

馬克龍領先優勢擴大 將與馬琳勒龐電視辯論 【下一頁】

市場研究機構Ipsos民調結果顯示，馬克龍（Emmanuel Macron） 支持度為56.5%，較上周五增加0.5個百分點、亦較首輪大選前兩日進行的民調多出3.5個百分點。此外Opinionway及Ifop民調結果顯示，馬克龍支持度分別為56%及55，創今屆大選以來新高。

總理卡斯泰（Jean Castex） 對大選未敢掉以輕心，表示選舉一日未結束，結果都未塵埃落定，現時宣佈勝利是為時過早。

財長勒梅爾（Bruno le Maire） 批評馬琳勒龐（Marine Le Pen） 與俄羅斯關係，若她成功當選，將會把法國主權拱手相讓予俄羅斯，與普京（Vladimir Putin） 結盟，到時將失去北約保護及與德國斷交。

逾6成極左選民擬投棄權或白票 僅3成願投馬克龍 【下一頁】

馬琳勒龐反駁指，馬克龍與其盟友以恐嚇手段威逼選民放棄支持她，又指馬克龍只剩下這種方法打撃她。正處於落後位置的馬琳勒龐，與馬克龍積極爭取極左翼候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）票源，早前調查指有超過66%游離選民，相信會影響大選結果

兩人將於周三（20日）參與電視辯論，屬至關重要的選前交鋒，亦是被視為決定總統結果誰屬的時刻。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Moderna疫苗】新加強劑有效抗Omicron等變種
今日
【Moderna疫苗】新加強劑有效抗Omicron等變種
摩納哥王妃神隱多月後亮相 曾傳婚變及做過手術瀕死
今日
摩納哥王妃神隱多月後亮相 曾傳婚變及做過手術瀕死
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援
今日
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援
【英國王室】哈里梅根秘密探英女王 被指非純粹探親？
今日
【英國王室】哈里梅根秘密探英女王 被指非純粹探親？
【尊尼狄普誹謗案】保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告
今日
【尊尼狄普誹謗案】保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告

你可能感興趣

【Moderna疫苗】新加強劑有效抗Omicron等變種
今日 11:08
【Moderna疫苗】新加強劑有效抗Omicron等變種
摩納哥王妃神隱多月後亮相 曾傳婚變及做過手術瀕死
今日 08:05
摩納哥王妃神隱多月後亮相 曾傳婚變及做過手術瀕死
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援
今日 11:03
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援
選舉 地緣政治 馬克龍 總統大選 法國 普京

下一篇文章

【Moderna疫苗】新加強劑有效抗Omicron等變種

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）
拜登與嘉賓互動突被打斷 怕阿富汗議題講錯嘢？
拜登與嘉賓互動突被打斷 怕阿富汗議題講錯嘢？
【烏克蘭戰爭】網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片）
【烏克蘭戰爭】網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片）
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款