【疫市開店】本地護膚品店疫下開店　居家Spa系列生意疫市漲5成

▲ Beautysaur Organics在上月底疫市開店，創辦人姚皓正看好今年生意額可錄2成增幅。（曾耀輝攝）

第五波疫情雖然漸漸由高峰回落，但不少商戶的經營仍然受壓。本地護膚品牌Beautysaur Organics卻在上月底疫市開店，創辦人姚皓正坦言過程遇到很多挑戰，但仍看好今年生意額可錄2成增幅。

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姚皓正在5年前開始成立Beautysaur Organics，緣於他曾使用一個海外品牌的護膚品。他解釋：「因為太愛這個產品，便膽粗粗向品牌聯絡，嘗試引入香港。」品牌由網店、在市集擺攤位，發展至進駐商場，又成為不少品牌的香港獨家代理。

見證顧客心態改變

他不時形容其售賣的產品「十分麻煩」，全因很多亦要顧客自行調配，或有較繁複的用法。然而，品牌卻累積不少擁躉，姚笑言：「顧客也愈來愈不怕煩。」他認為顧客對於「護膚」的心態出現轉變。

不再視之為功課，而是對自己好的方式，亦把麻煩變成享受。

正因產品特性，姚皓正尤其重視顧客的購物體驗，與客人建立關係。考慮到現有店舖的佈局，在第五波疫情爆發前，他與商場簽訂租約，希望擴充原有的銅鑼灣分店。

投資100萬開新店 卻遇上疫情

當店舖準備裝修時，卻遇上嚴峻的第五波疫情，姚坦言當時壓力十分大。既急於挽救生意，又要處理新店開張。加上疫情令物流運輸混亂，有不少建材、家私亦需改用水路來港，開店日期一再延後。種種突發情況，令Beautysaur Organics新店的開支上升，最終投資約100萬，他目標在半年內回本。

疫情下零售市況不穩定，企業老闆更要「腦筋急轉彎」、有多手準備，令生意不至陷於停頓。姚皓正直言，品牌有7至8成收入是來自門市，特別是因售賣護膚品、「麻煩」的特點，令顧客更傾向嘗試後才購買。第五波疫情甫爆發，3月首兩個星期門市生意已直插7至8成。

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網上互動維繫顧客 主力推居家Spa

他隨即開始網上推廣，加強在社交平台上的宣傳。而且品牌又善用Facebook群組，加強與顧客的互動。與一般品牌主力透過專頁、群體訊息宣傳不同，姚皓正主力以個人帳戶，在Facebook群組與客人分享個人生活、產品使用心得；又從中收集客戶意見。群組現有超過1000位成員，他解釋，成員大多是VIP及忠實顧客，對於產品有「共通的語言」，故可藉此渠道建立比品牌專頁更緊密的聯繫。

同時，姚又看準人們在家時間增加，市面上的按摩店又因疫情停業。於是他在網店增設「Home Spa」欄目，把Spa產品集中銷售，令這些產品的銷售額急增一半以上。

冀擴充至新界

雖然Home Spa 系列為品牌開拓了新出路，但現時每盤生意亦很大程度取決於疫情走勢。

對現時分店版圖滿意的姚皓正，並不急於擴充。他希望未來2至3年內於新界增設據點，首選是沙田區。短期內他則計畫於店內引入營養補充品、身心靈健康的新產品，以回應顧客需求。

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記者：葉泳珊