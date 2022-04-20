【電動汽車】科幻貨車Tesla Cybertruck香港開訂 訂價只需1,000元預計明年交車

近日馬斯克在Tesla Giga Texas超級工廠啟用活動Cyber Rodeo上，展示了外形充滿未來科幻感的Cybertruck最終量產車型，這款Cyber​​truck將在德州的新廠房建造，預計將於2023年初投入生產。Tesla近日亦開放了Cybertruck的香港地區預訂，預訂價只需1,000港元，並標明可以全額退款。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

Cyber​​truck於2019年公開時以概念車亮相，原定於2021年底開始投入生產，但隨後一再推遲至2022年底及明年初。馬斯克最後在Cyber​​ Rodeo活動上談到Cyber​​truck時，他確認了2023年將會開始生產，並可能會開始交車。

根據之前公布的資料，Cybertruck單電動馬達後輪驅動版本為39,900美元（約31萬港元），雙馬達全輪驅動版本價錢為49,900美元（約39萬港元），三馬達全輪驅動版本為69,900美元（約54萬港元）。

【戲院重開】太古城中心 x MOViE MOViE Cityplaza 推25元戲票折扣及免費5小時泊車優惠【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文