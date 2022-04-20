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【電動汽車】科幻貨車Tesla Cybertruck香港開訂 訂價只需1,000元預計明年交車

環球政經 16:32 2022/04/20

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近日馬斯克在Tesla Giga Texas超級工廠啟用活動Cyber Rodeo上，展示了外形充滿未來科幻感的Cybertruck最終量產車型，這款Cyber​​truck將在德州的新廠房建造，預計將於2023年初投入生產。Tesla近日亦開放了Cybertruck的香港地區預訂，預訂價只需1,000港元，並標明可以全額退款。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

Cyber​​truck於2019年公開時以概念車亮相，原定於2021年底開始投入生產，但隨後一再推遲至2022年底及明年初。馬斯克最後在Cyber​​ Rodeo活動上談到Cyber​​truck時，他確認了2023年將會開始生產，並可能會開始交車。

根據之前公布的資料，Cybertruck單電動馬達後輪驅動版本為39,900美元（約31萬港元），雙馬達全輪驅動版本價錢為49,900美元（約39萬港元），三馬達全輪驅動版本為69,900美元（約54萬港元）。

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責任編輯：嚴浩文

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