招商銀行│招行（03968）股價續跌2.5% 現價買入值搏嗎？ 股市 12:40 2022/04/20 分享： 分享： 焦點股跟進：招商銀行 （03968） 股價連續第二日下跌，半日跌2.55%，但相比上日跌逾1成計，跌幅大為收窄，半日收報51.55元。招行股價下跌，主要受到換行長的不明朗消息影響。就前景而言，獨立股評人唐牛睇法偏淡，速睇招行買賣策略【按此】。其他焦點股買賣策略包括：友邦 （01299） 重溫《ET開市直擊》足本版－附Time code【按此】 追加：晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局重溫《ET財智Talk》 更多焦點股買賣策略： 金融股 友邦買賣策略速睇 招行現價買值搏嗎 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？ 2022/04/19 降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？ 《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望 2022/04/18 《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望 超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」 2022/04/18 超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」 憧憬內房鬆綁、國策谷基建 海螺水泥（00914）跑贏大市可留意 2022/04/18 憧憬內房鬆綁、國策谷基建 海螺水泥（00914）跑贏大市可留意 國際油價高企 中海油服（02883）追博空間至少兩成 2022/04/18 國際油價高企 中海油服（02883）追博空間至少兩成 你可能感興趣 降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？ 18:40 2022/04/19 降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？ 《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望 15:18 2022/04/18 《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望 超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」 13:44 2022/04/18 超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」 最新專欄文章 更多 降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？ 2022/04/19 降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？ 【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」 2022/04/18 【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」 《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望 2022/04/18 《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望 本地銀行股部署時機到 中銀香港（02388）可博兩成升幅 2022/04/18 本地銀行股部署時機到 中銀香港（02388）可博兩成升幅 遊戲版號復批 揀網易（09999）最值博 2022/04/18 遊戲版號復批 揀網易（09999）最值博 指數 民企內房股 新經濟 騰訊 布蘭特期油 加息 美國 道瓊斯工業平均指數 CPI 業績公布