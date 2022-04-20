  • 24°C
香港時間 : 2022420日 (三) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

招商銀行│招行（03968）股價續跌2.5% 現價買入值搏嗎？

股市 12:40 2022/04/20

分享：

分享：

焦點股跟進：招商銀行 （03968） 股價連續第二日下跌，半日跌2.55%，但相比上日跌逾1成計，跌幅大為收窄，半日收報51.55元。招行股價下跌，主要受到換行長的不明朗消息影響。就前景而言，獨立股評人唐牛睇法偏淡，速睇招行買賣策略按此】。其他焦點股買賣策略包括：友邦 （01299）

重溫《ET開市直擊》足本版－附Time code【按此

追加：晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局重溫《ET財智Talk

更多焦點股買賣策略

金融股

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
2022/04/19
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望
2022/04/18
《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望
超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
2022/04/18
超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
憧憬內房鬆綁、國策谷基建 海螺水泥（00914）跑贏大市可留意
2022/04/18
憧憬內房鬆綁、國策谷基建 海螺水泥（00914）跑贏大市可留意
國際油價高企 中海油服（02883）追博空間至少兩成
2022/04/18
國際油價高企 中海油服（02883）追博空間至少兩成

你可能感興趣

降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
18:40 2022/04/19
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望
15:18 2022/04/18
《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望
超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
13:44 2022/04/18
超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」

最新專欄文章 更多

降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
2022/04/19
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
2022/04/18
【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望
2022/04/18
《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望
本地銀行股部署時機到 中銀香港（02388）可博兩成升幅
2022/04/18
本地銀行股部署時機到 中銀香港（02388）可博兩成升幅
遊戲版號復批 揀網易（09999）最值博
2022/04/18
遊戲版號復批 揀網易（09999）最值博
指數 民企內房股 新經濟 騰訊 布蘭特期油 加息 美國 道瓊斯工業平均指數 CPI 業績公布

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌12點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介吉利、萬洲、恒安
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任
【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任
【美股期貨】道指期貨跌12點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌12點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用　摩通：高層突變不常見、惟目標價不改
【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用　摩通：高層突變不常見、惟目標價不改
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款