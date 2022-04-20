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【VR眼鏡】Meta Quest 2無控制器手部追踪功能更新　支援拍手和擊掌動作

科技 12:00 2022/04/20

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Facebook自改名Meta後，集中更多資源發展元宇宙，其中VR技術是重要一環。Meta 近日對旗下的Quest 2 VR眼鏡進行系統更新，升級了應用程式Presence Platform的無控制器手部追蹤支援功能，優化「虛擬手」消失問題，並允許使用更多自然手勢，包括拍手和擊掌等動作。

【元宇宙】Meta擬2024年發布首款AR眼鏡　無需依賴iOS或Android設備

在Quest 2 1.0版本的手部追踪系統中，當用戶的手互相阻擋或接觸、以及快速移動時，系統在識別用戶的手時會特別困難。從用戶角度來看，他們的「虛擬手」會在丟失追踪期間暫時消失，然後在系統再次檢測到時重新出現。

「虛擬手」會在丟失追踪期間暫時消失，然後在系統再次檢測到時重新出現。（Meta官網截圖）

但在Quest 2 2.0更新後，Meta表示手部追踪系統將更好地處理那些受阻和快速移動的場景，從而減少「虛擬手」消失的情況。

【元宇宙】Meta測試元宇宙「賺錢工具」​​　開放創作付費功能

此外，更新還改進了手部追踪系統中的手勢識別功能，允許用戶在不拿起控制器的情況下，進行拍手、擊掌和豎起大拇指的動作。

Meta表示，Quest 2的手部追踪2.0更新，現已開始通過SDK和操作系統更新推出。

 

責任編輯：陳卓賢

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