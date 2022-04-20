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【金礦股】紫金礦業擬分階段收購仙樂都礦業股權　股價卻插6%

股市 11:15 2022/04/20

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【金礦股】紫金礦業擬分階段收購仙樂都礦業股權　股價卻插6%

紫金礦業 （02899） 宣布4月19日與Xanadu Mines Ltd（仙樂都礦業）簽署股權認購協議，公司擬分階段投資獲得仙樂都礦業合計19.9%股權，以及仙樂都礦業下屬 Khuiten Metals Pte.Ltd.（輝騰金屬）50%股權，進而擁有蒙古哈馬戈泰銅金礦項目（Kharmagtai）約45.9%權益。

紫金礦業現跌5.9%，報12.76元。

是次收購分三階段進行，第一階段公司通過新加坡設立的全資子公司以每股0.04澳元的價格認購仙樂都礦業1.39億股普通股，認購完成後持有該公司9.9%股權，總額約556萬澳元 （約2,606萬元人民幣），並預計將於近期交割。第二階段為公司將繼續以每股0.04澳元的價格進一步認購仙樂都礦業10%股權，將股權比例提升至19.9%，並有權任命一名董事。

第三階段則為公司將現金支付3,500萬美元（約合2.23億元人民幣），通過增發方式認購仙樂都礦業下屬全資子公司輝騰金屬新發行的股份， 認購完成後，公司和仙樂都礦業分別持有輝騰金屬50%股權。輝騰金屬擁有蒙古哈馬戈泰銅金礦項目76.5%的權益。關於合資公司的運營權，在做出建設決策之前， 由仙樂都礦業負責運營；做出建設決策後，公司將成為合資公司的運營商，主導該礦山的開發。

仙樂都礦業主要資產為3個勘探項目，包括位於蒙古南戈壁省的哈馬戈泰銅金礦高級勘探項目、 紅山銅金礦高級勘探項目（Red Mountain）和黃山銅礦初級勘探項目（Yellow Mountain），集中度高，資源量大，其中哈馬戈泰項目是旗艦資產。

公司認為，該項目資源量大，投資總額不高，有較大的開發潛力和前景，但礦山資源總體品位較低，開發環境和條件具有挑戰性，比如礦山缺水、周邊礦山開發面臨困難。公司在低品位資源開發利用方面具有成功的實踐經驗和領先的技術優勢，有助於該項目的開發。同時，公司通過分步投資，對項目進行深入研究，可以控制投資風險。

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編輯：姚卓然

 

港股 黃金股 收購 紫金礦業（02899）

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