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【Google手機】新機功能大減？　傳Pixel 6a相機硬件不足

科技 11:32 2022/04/20

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近日有消息傳出，由於Pixel 6a相機硬件不足，導致新手機無法使用Pixel 6系列新加入的動態肖像模式（Motion Mode）。

Google中階手機Pixel 6a預計於5月的Google I/O 2022上登場，其或會採用與Pixel 6及6 Pro相同的Tensor處理器。不過近日有消息傳出，由於Pixel 6a相機硬件不足，導致新手機無法使用Pixel 6系列新加入的動態肖像模式（Motion Mode）。

【寵物小精靈手機】寵物小精靈特別版摺機Galaxy Z Flip3 南韓周日開售
 
據《9to5Mac》報道，一名Android開發人員發現在Pixel 6a的開發代碼排除了「bluejay」，而該名稱是代表Pixel 6系列新加入的動態肖像模式。報道推測，由於Pixel 6a只配置了Pixel 5a的相機硬件，其感光元件為Sony的IMX363，不足以支援動態肖像模式。

【WhatsApp】WhatsApp測試新功能 可向特定聯絡人隱藏「最後上線時間」
 
動態肖像模式是去年Pixel 6系列主打的新功能，提供兩種拍攝效果，包括長時間曝光及動作拍攝。至於Pixel 6a早前曾現身在Geekbench評分平台，其效能評分稍高於Pixel 6。

【iOS App】Google推出「Switch To Android」 iPhone資料快速轉移至Android機

責任編輯：廖淑瑩

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