  • 23°C
香港時間 : 2022420日 (三) 11:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Moderna疫苗】新加強劑有效抗Omicron等變種

環球社會熱點 11:08 2022/04/20

分享：

分享：

隨著新冠肺炎病毒不斷變種，各新冠疫苗製造商開始研發新款疫苗。Moderna表示新版新冠加強劑疫苗針對變種病毒，較原版提供更強及持久的保護，也能抵抗Omicron等變種。據悉，Moderna新版疫苗為二價疫苗，初步結果顯示可在數月內產生高水平抗體，並足以中和病毒。

美國法官裁定CDC越權 撤公共交通工具口罩令 【下一頁】

Moderna公司周二（19日）宣布，新版疫苗針對新冠原始毒株及Beta變種，其測試研究初步結果顯示，似乎可在數月內產生高水平抗體，從而中和病毒。新版疫苗在針對變種病毒方面，較原始疫苗提供更強及持久的保護。Moderna公司表示，疫苗也能抵禦Delta及Omicron變種。

Moderna行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）表示，實驗結果驗證了公司二價疫苗（bivalent）策略。邦塞爾表示相關版本疫苗測試結果，將在今年春季稍後時間公布。他指若這款疫苗加強劑獲得授權，二價加強劑疫苗將成為一種新的工具，以應對日後繼續出現的新變種。

美國CDC下調89地旅遊警戒級別 香港亦有分 【下一頁】

邦塞爾指另一款針對新冠原始毒株和Omicron變種的二價疫苗，仍是公司主要候選疫苗。這款疫苗將用於秋季加強劑接種，保護民眾免受冬季確診激增影響。

據悉該研究尚未經過獨立科學家審查，美國食品及藥物管理局（FDA）前首席科學家Jesse Goodman認為結果測試結果令人鼓舞。但他同時強調二價疫苗方法需更多研究驗證，或有其他因素導致二價加強劑疫苗效果看似更好。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國疫情】法官裁定CDC越權 撤公共交通工具口罩令
2022/04/19
【美國疫情】法官裁定CDC越權 撤公共交通工具口罩令
新加坡有意免打針旅客檢測規定 或數周內推行
2022/04/19
新加坡有意免打針旅客檢測規定 或數周內推行
【美國疫情】CDC下調89地旅遊警戒級別 香港亦有分
2022/04/19
【美國疫情】CDC下調89地旅遊警戒級別 香港亦有分
【新冠疫苗】美促60歲以上打第4針 有效抗BA.2變種
2022/04/18
【新冠疫苗】美促60歲以上打第4針 有效抗BA.2變種
【南韓疫情】增近5萬確診 解除社交距離措施
2022/04/18
【南韓疫情】增近5萬確診 解除社交距離措施

你可能感興趣

【美國疫情】法官裁定CDC越權 撤公共交通工具口罩令
13:26 2022/04/19
【美國疫情】法官裁定CDC越權 撤公共交通工具口罩令
新加坡有意免打針旅客檢測規定 或數周內推行
13:10 2022/04/19
新加坡有意免打針旅客檢測規定 或數周內推行
【美國疫情】CDC下調89地旅遊警戒級別 香港亦有分
14:49 2022/04/19
【美國疫情】CDC下調89地旅遊警戒級別 香港亦有分
治療 傳染病 疫情 疫苗 Moderna（美：MRNA） 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片）
【烏克蘭戰爭】網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片）
拜登與嘉賓互動突被打斷 怕阿富汗議題講錯嘢？
拜登與嘉賓互動突被打斷 怕阿富汗議題講錯嘢？
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款