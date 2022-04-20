【Moderna疫苗】新加強劑有效抗Omicron等變種

隨著新冠肺炎病毒不斷變種，各新冠疫苗製造商開始研發新款疫苗。Moderna表示新版新冠加強劑疫苗針對變種病毒，較原版提供更強及持久的保護，也能抵抗Omicron等變種。據悉，Moderna新版疫苗為二價疫苗，初步結果顯示可在數月內產生高水平抗體，並足以中和病毒。

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Moderna公司周二（19日）宣布，新版疫苗針對新冠原始毒株及Beta變種，其測試研究初步結果顯示，似乎可在數月內產生高水平抗體，從而中和病毒。新版疫苗在針對變種病毒方面，較原始疫苗提供更強及持久的保護。Moderna公司表示，疫苗也能抵禦Delta及Omicron變種。

Moderna行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）表示，實驗結果驗證了公司二價疫苗（bivalent）策略。邦塞爾表示相關版本疫苗測試結果，將在今年春季稍後時間公布。他指若這款疫苗加強劑獲得授權，二價加強劑疫苗將成為一種新的工具，以應對日後繼續出現的新變種。

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邦塞爾指另一款針對新冠原始毒株和Omicron變種的二價疫苗，仍是公司主要候選疫苗。這款疫苗將用於秋季加強劑接種，保護民眾免受冬季確診激增影響。

據悉該研究尚未經過獨立科學家審查，美國食品及藥物管理局（FDA）前首席科學家Jesse Goodman認為結果測試結果令人鼓舞。但他同時強調二價疫苗方法需更多研究驗證，或有其他因素導致二價加強劑疫苗效果看似更好。

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責任編輯：李俊儀