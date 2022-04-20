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【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援

環球社會熱點 11:03 2022/04/20

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俄羅斯要求烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾的烏軍棄械投降，但當地烏軍表明堅拒投降。俄羅斯再發出通牒，要求烏軍在本港時間周三（20日）晚上7點前棄械投降。另外，英美等西方國家承諾會增加對烏援助，美國料日内公布新一輪軍援。

【烏克蘭戰爭】俄最後通牒 促馬里烏波爾烏軍投降 【下一頁】

俄軍過去近8周以來加強攻勢，均未能成功佔領烏克蘭國内主要大城市，因此俄軍最近集中火力攻打烏克蘭國内的分離主義勢力範圍。

俄羅斯聲稱已完全控制馬里烏波爾（Mariupol），目前僅餘部分烏軍及不少於1,000名平民躲藏在當地Azovstal鋼鐵廠地下的避難所。

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周二（19日）聲稱，俄軍動用專門破壞地堡的炸彈轟炸鋼鐵廠。

俄羅斯國防部指早前提出的限期屆滿仍未有烏軍投降。當局稱基於人道主義原則再發通牒，要求烏軍在當地周三（20日）下午2點（本港時間晚上7點）前棄械投降。

但路透社指烏克蘭指揮官表明不會投降。

【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜 【下一頁】

烏克蘭海軍陸戰隊第36獨立旅少校Serhii Volyna指控俄軍使用炸彈及大炮轟炸鋼鐵廠，鋼鐵廠内目前約有500名傷兵，但難以治療他們。他又請求各國領袖向烏克蘭提供援助。

英美及加拿大表示將會向烏克蘭提供更多火砲武器，白宮發言人表示美國會繼續為烏克蘭提供更多彈藥及軍事援助。

路透社引述多名消息人士指，美國總統拜登（Joe Biden）將宣布對烏克蘭的新軍事援助計劃，接近上周宣布的8億美元（約62.4億港元）規模。

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責任編輯：鄭錦玲

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