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【中國經濟】人行官員：上繳利潤效果勝降準　因可經財政支出直接進入企業和居民手中

宏觀解讀 10:59 2022/04/20

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官媒《上海證券報》引述人行貨幣政策委員會委員王一鳴指，上繳利潤效果勝降準，因可經財政支出直接進入企業和居民手中。

官媒《上海證券報》引述人行貨幣政策委員會委員王一鳴指，人行截至4月中旬已上繳6000億元（人民幣，下同）利潤，和全面降準0.25個百分點基本相當，效果甚至勝過降準，有利於提振有效需求。王一鳴表示，人行利潤上繳不僅相當於投放了1萬多億元基礎貨幣，且拉動M2增速約0.5個百分點。

人行今年加快向中央財政上繳結存利潤，截至4月中旬已上繳6000億元，主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付。人行此前表示，今年將依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元。

王一鳴指，儘管人行利潤上繳所投放的流動性相當於降準0.5個百分點，但降準是增加商業銀行的可用資金，不一定直接帶來信貸，而人行上繳的利潤將下沉基層、直達市場主體。

他解釋，上繳結存利潤主要用於留抵退稅和增加向地方政府轉移支付，直達實體經濟，切實增加經濟主體手中的「真金白銀」，支持助企紓困、穩就業保民生。他續指，上繳的利潤經財政支出後，直接進入企業和居民手中，改善了居民和企業部門資產負債表，提振有效需求。

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