【ESG】蘋果引入新拆解零件技術　產品採用更多循環再造物料

▲ 在回收技術的幫助下，2021年蘋果產品使用過的所有物料中，接近20%都為循環再造物料。（法新社）

廢棄的電子產品會對環境造成巨大污染，iPhone製造商蘋果（Apple）也肩負起更多環保及社會責任。Apple日前公布《2022年環境進展報告》，透露了最新回收技術的工作進度，包括引入新的拆解零件技術，使旗下產品採用更多循環再造物料。

蘋果最新的回收處理機器Taz，可幫助傳統的散裝電子產品回收商回收更多珍貴的物料，它使用類似打碎機的全新技術，將磁石與音訊組件分離出來，並回收更多稀土元素。

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此外，蘋果也進一步提升已獲專利的iPhone拆解機器Daisy的技術，用作拆解23款iPhone，幫助蘋果搜集更多珍貴的金屬以作回收處理，據悉Daisy每年可以拆解多達120萬部手機。至於另一款機器Dave則負責拆解觸感引擎，幫助回收處理珍貴的稀土磁石、鎢及鋼。

產品物料20%屬循環再造

在回收技術的幫助下，2021年蘋果產品使用過的所有物料中，接近20%都為循環再造物料，使用率為至今最高。例如在所有出貨產品中的鋁金屬，有59%是來自循環再造物料，當中很多產品的外殼更是由100%再生鋁所製成。而所有新iPhone、iPad、AirPods及Mac的主機板焊接物料，均採用了100%循環再造錫。

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回收更多用於未來產品的物料，有助於減少採礦的需求。因此從蘋果回收機器分解出來的1公噸iPhone零件中，回收商就可以回收到相當於從2,000公噸開採的岩石中所提取的黃金和銅的數量。

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責任編輯：陳卓賢