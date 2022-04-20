【本地券商】耀才證券成功自研緊急防斷系統　特設四款交易平台供買賣全球股票

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【中國經濟】人行官員：上繳利潤效果勝降準 因可經財政支出直接進入企業和居民手中
耀才證券 （01428） 宣布成功自行研發緊急防斷系統，特設四款交易平台，可買賣全球股票，包括耀才證券（寶寶）APP、耀才證券（MH）APP、電腦（網頁版）以及電腦（專業版），各大平台既可互相支援，亦能防斷互補，為客戶提供四重保障。
此外，耀才特設三大期貨同兩大槓桿式外匯交易平台，可買賣全球期貨同槓桿式外匯產品，各大平台同時防斷互補。
耀才證券不斷推出宣傳推廣活動，包括新客戶開立證券戶口即獲贈20股盈富基金 （02800） 和10股滙豐 （00005） 、買賣港股、A股、美期首月可享「真」免佣，且絕不收取平台費；而客戶即日起轉倉到耀才，即可獲「轉倉雙重大獎賞」，第一賞為送贈高達10股騰訊 （00700） ，第二賞為為轉倉費全數回贈，最高金額可達$200,000；客戶持銀行或證券行的證券交易單據，佣金可再獲8折；更送港股、A股、美股實時報價等。
耀才早前預告2021/22年度的未經審核綜合稅後純利為約5.59億港元。
詳情請參閱： https：//www.bsgroup.com.hk/mobiletrading/sec/apps-download/
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