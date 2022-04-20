  • 23°C
香港時間 : 2022420日 (三) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】積金評級：3月及首季強積金淨流入　為可扣稅自願性供款推出後最多

Hot Talk 10:06 2022/04/20

分享：

分享：

積金評級指出，自2019年4月推出「可扣稅自願性供款」以來，強積金錄得最強勁的單月及季度資金淨流入。估算在今年3月份及第一季，分別有約62.7億港元及152.9 億港元淨流入。積金評級指，在評稅年度結束前，強積金錄得破記錄資金淨流入，可歸因於一直增長的「可扣稅自願性供款」供款額。

據積金評級資料，3月份的強積金淨流入總額估算約62.7億港元，較「可扣稅自願性供款」推出以來的每月平均淨流入總額高出約50%；第一季的「可扣稅自願性供款」供款額預計將比以往季度「可扣稅自願性供款」平均供款水平高出200%以上。

中港股票基金依然最受成員追捧

積金評級又發現，雖然中、港股票自2022年以來月月輸，過去12個月也蝕足9個月，但依然最受強積金成員追捧。中、港股票3月份淨流入市佔率達到105.6%，第一季淨流入的市佔率亦達到三分之二。

不過，就算資金淨流入創新高，強積金總資產在第一季也縮水，跌至1.121萬億港元，是2020年11月以來最低水平。如計入強積金供款和市場回報，3月份460萬名強積金成員的平均賬戶結餘下跌1,900港元至約24.44萬港元，今年首季每人仍損手約13,300 港元。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

相關文章：

【MPF】積金局劉麥嘉軒：已接納5間受託人申請作為先行者　明年第2季起加入積金易

【MPF】3月強積金人均蝕逾3200元、首季平均蝕1.6萬元　港股基金今年來累跌一成

【MPF】首季MPF市佔率 僅1間經營者逆市獨升

【MPF】駿隆：主動型港股基金3月淨流入約30億元　為吸資最高資產類別

開啟hket App，閱讀全文
儲蓄 退休 強積金 香港

上一篇文章

【美元強勢】人民幣在岸價與離岸價齊創半年低　受累中間價較預期弱兼美滙升穿100

下一篇文章

【業績】山東黃金反瀉7%　無視首季轉賺3億人幣、營業收入按年升逾84%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任
【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任
【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用　摩通：高層突變不常見、惟目標價不改
【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用　摩通：高層突變不常見、惟目標價不改
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【美股收市】油價挫通脹紓壓 道指飆499點 納指升2.2%
【美股收市】油價挫通脹紓壓 道指飆499點 納指升2.2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款