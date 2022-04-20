【MPF】積金評級：3月及首季強積金淨流入　為可扣稅自願性供款推出後最多

積金評級指出，自2019年4月推出「可扣稅自願性供款」以來，強積金錄得最強勁的單月及季度資金淨流入。估算在今年3月份及第一季，分別有約62.7億港元及152.9 億港元淨流入。積金評級指，在評稅年度結束前，強積金錄得破記錄資金淨流入，可歸因於一直增長的「可扣稅自願性供款」供款額。

據積金評級資料，3月份的強積金淨流入總額估算約62.7億港元，較「可扣稅自願性供款」推出以來的每月平均淨流入總額高出約50%；第一季的「可扣稅自願性供款」供款額預計將比以往季度「可扣稅自願性供款」平均供款水平高出200%以上。

中港股票基金依然最受成員追捧

積金評級又發現，雖然中、港股票自2022年以來月月輸，過去12個月也蝕足9個月，但依然最受強積金成員追捧。中、港股票3月份淨流入市佔率達到105.6%，第一季淨流入的市佔率亦達到三分之二。

不過，就算資金淨流入創新高，強積金總資產在第一季也縮水，跌至1.121萬億港元，是2020年11月以來最低水平。如計入強積金供款和市場回報，3月份460萬名強積金成員的平均賬戶結餘下跌1,900港元至約24.44萬港元，今年首季每人仍損手約13,300 港元。

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