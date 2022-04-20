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【人事變動】光大證券高層大地震、董事長監事長齊辭任　6黨委據報被問責、股價跌3%

股市 09:43 2022/04/20

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【人事變動】光大證券高層大地震　董事長監事長齊辭任、6黨委據報被問責

光大證券 （06178） 出現高層大地震。光大證券公布，昨日收到董事長閆峻因工作調整原因辭去董事長、董事及董事會戰略與發展委員會召集人職務。同時，劉濟平亦於同日辭去監事長、監事及監事會治理監督委員會委員職務。光大證券周三早市跌3%，暫報5.14元，成交僅61萬元，光大證券A股（601788）則跌4%，暫報11.88元人民幣。

光大證券表示，注意到部分媒體關於公司其他高級管理人員的相關報道。目前，公司其他高級管理人員未有變化，經營管理情況正常。

內媒早前報道，光大證券6名黨委委員涉違反中央的8項規定精神而全部被黨內問責，幾乎相當於班子一半成員，當中包括上述兩名高層人員。

今年2月22日，中央第五巡視組對光大集團巡視的反饋意見公布，指集團部分直管企業違反中央8項規定精神問題屢禁不止，形式主義、官僚主義問題比較突出，防範化解重大風險隱患存在差距，內部治理體系有短板等問題。

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編輯：姚卓然

港股 辭職 光大證券（06178）

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