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【港股市況】恒生指數反覆升百點　濠賭向上銀娛金沙升逾4%（不斷更新）

股市 11:48 2022/04/20

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港股市況不斷更新

美股隔晚上揚，惟港股未受刺激，大市續低開逾50點。恒生指數開報20972點，跌54點。恒生科技指數跌0.2%，報4149點。美團 （03690） 逆市升近1%；騰訊 （00700） 升0.2%；油價跌逾5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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    +2

即市走勢︰

【11：47】港股中午收市前升約160點，報21188點；科指升1.4%，報4214點。

【11：39】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%；京東 （09618） 升近1%；小米 （01810） 升近2%。

【11：37】新銳醫藥 （06108） 股價再升一倍，破頂高見1.95元，成交2.2億元。

【11：31】藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾4%。另外，新濠 （00200） 升逾8%；澳博 （00880） 4%；永利 （01128） 升逾2%；美高梅 （02282） 升逾1%。

【11：30】內地股市向下，上證半日跌0.2%；深證跌0.7%；創業板指跌2.3%。

【11：15】泰凌醫藥 （01011） 中途停牌，停牌前報0.25元，飈升1.4倍，成交4564.9萬元。

【11：15】【金礦股】紫金礦業擬分階段收購仙樂都礦業股權　股價卻插6%

【11：11】大市最新升近100點，報21126點，升98點；科指升0.7%，報4183點。

【11：03】銀娛 （00027） 最新升4%，高見47.35元。

【11：02】恒指最新轉升約45點，報21073點。

【10：58】金沙 （01928） 升幅擴大至3%，高見18.88元；銀娛 （00027） 升逾1%。

【10：55】啤酒股向上，潤啤 （00291） 升逾3%；青啤 （00168） 升逾2%；百威亞太 （01876） 升逾1%。

【10：43】大市續於21000關口爭持，恒指跌約42點，報20985點；科指跌0.4%，報4138點。

【10：39】金融股逆市向好，滙豐 （00005） 升0.4%；渣打 （02888） 升0.6%；友邦 （01299） 升逾1%。

【10：32】招行 （03968） 跌幅擴大至近3%，低見51.35元。

【10：27】濠賭股逆市向上。藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升逾1%。另外，永利 （01128） 升近2%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升近4%。

【10：25】LPR意外維持不變，內房向下，中海外 （00688） 跌2%；潤地 （01109） 跌逾3%；碧桂園 （02007） 跌近半成；雅居樂 （03383） 跌逾2%。

【10：22】思捷 （00330） 連日破頂，股價今早升逾4%，破頂高見1.59元。

【10：19】泰凌醫藥 （01011） 、新銳醫藥 （06108） 最新分別升七成；精優藥業 （00858） 升三成。

【10：17】中海油 （00883） 跌幅擴大至3%，低見11.26元；中石油 （00857） 跌近2%；中石化 （00386） 跌0.3%。

【10：15】富銀融資 （08452） 乾升近一倍，破頂高見0.7元，涉4宗成交或2.7萬元。

【10：07】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌0.1%。

【10：03】保利協鑫 （03800） 股價回吐近2%，低見2.66元。

【3800】保利協鑫4月22日將以新名「協鑫科技」發行股票

【10：01】【業績】山東黃金反瀉7%　無視首季轉賺3億人幣、營業收入按年升逾84%

【10：00】大市最新轉跌約22點，報21004點，於21000點關口爭持。

【09：54】煤炭股續跌，神華 （01088） 跌逾2%；中煤能源 （01898） 跌3%；兗礦能源 （01171） 跌逾4%。　

【09：52】信義光能 （00968） 股價早段逆市跌半成，低見12.94元。

【09：47】泰凌醫藥 （01011） 最新升1.1倍，高見0.221元。

【09：46】泰凌醫藥 （01011） 早段飈升逾七成，破頂高見0.18元，成交254萬元。

【09：44】康希諾生物 （06185） 獲准發行可換股債券，集資最多60億元，股價今早破底低見98.1元後，倒升逾1%，高見102.7元。

【09：40】內險股普遍偏軟，其中國壽 （02628） 跌0.2%；平保 （02318） 跌0.6%；財險 （02328） 升1%；太保 （02601） 跌0.1%。

【內險股】國壽首季保費收入倒退近3%　大部份險企期內保費均錄增長

【09：36】港股開市後轉升約50點，報21079點，升51點。

【09：36】【奢侈品股】PRADA普拉達反跌2%　 CEO：首四個月業績強勁、美國市場抵消中國疫情影響、考慮意大利雙重上市

【09：34】招行 （03968） 未止跌，股價今早再跌近2%，早段低見51.65元。招行此前公告行長田惠宇被免職調用。

【09：33】新銳醫藥 （06108） 升勢未止，股價今早續升逾一成，破頂高見1.14元。

【09：29】東方海外 （00316） 升逾2%，東方海外首季總收益按年增加71.0%，至51.60億美元。

【航運股】東方海外彈高2%　首季總收益增71%至51.6億美元、標準箱平均收益增88.3%

【09：28】歌禮製藥 （01672） 公布其口服小分子候選藥物ASC11（3CLpro抑制劑）有望成為治療新冠肺炎的有效藥物，股價造好高開逾12%。

【異動｜生科股】歌禮製藥一度彈12%　旗下3CLpro抑制劑ASC11有望成為治療新冠肺炎的有效藥物

【09：27】李寧 （02331） 首季同店銷售按年錄得20%至30%低段增長，股價今早逆市高開逾1%。

【體育用品股】李寧開市升近2%　首季同店銷售按年增長20%至30%、電子商務虛擬店鋪增長勝線下零售

【09：25】心連心 （01866） 先舊後新折讓12.5%配股，兼執董減持，股價今早低開近7%。

【09：22】恒生指數開報20972點，跌54點。恒生科技指數跌0.2%，報4149點。美團 （03690） 逆市升近1%；騰訊 （00700） 升0.2%；油價跌逾5%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌2%。

【09：20】【LPR】中國4月LPR維持不變　一年期為3.7%、5年期為4.6%

【09：13】期指開報21004點，升11點。

【09：12】【人事變動】光大證券高層大地震　董事長監事長齊辭任、6黨委被問責

【08：55】恒指黑期升約45點，報21039點；道指期貨升1點，報34912點。

【07：45】港股ADR收報21075點，升47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報53.89元，較港收市價高0.44元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報365.23元，較港收市價高1.23元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.66元，較港收市價高0.16元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國3月新屋開工意外上升，加上國際油價周二急挫超過5%，市場憧憬脹紓壓，帶動美股顯著反彈，道指升幅曾擴至571點，道指收市升499點，報34911點；標指升70點，報4462點；納指升287點或2.15%，報13619點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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