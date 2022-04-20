【美企業績】IBM首季業績勝預期　上調今年收入預測、盤後升逾1%

▲ 【美企業績】IBM首季業績勝預期 上調今年收入預測

IBM（美：IBM）今年第一季營收按年增長7.7%至142億美元，勝市場預期。淨利潤為7.33億美元，按年跌23%，每股經調整盈利為1.4元，優於市場預期的1.38元。IBM盤後漲1.5%，報131.11美元。

按業務劃分，軟件業務營收增長12%至57.7億美元，諮詢業務營收增長13% 至48.3 億美元，兩業務表現均超市場預期。基礎設施部門的營收下降2.3% 至32.2 億美元，混合雲營收增長14%至50億美元。整體毛利率為52.9%，低於平均預期的54.4%。

IBM調高今年收入預測，假設滙率不變，收入增幅可處於中高單位數的上限，又料今年自由現金流達100億至105億美元。此前，今年1月，公司預計今年的營收將以中個位數增長。

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編輯：姚卓然