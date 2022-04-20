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【TWTR】馬斯克據報願意動用780億至1170億個人資金收購Twitter

股市 08:43 2022/04/20

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【TWTR】馬斯克據報願意動用780億至1170億個人資金收購Twitter

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前入股Twitter（美：TWTR）後提出全面收購，現正積極籌集資金。報道指，馬斯克願意動用100億至150億美元（780億至1170億港元）的個人資金作為收購Twitter之用。馬斯克正評估各種債務方案，包括考慮抵押持有的Tesla股份。另外，摩根士丹利亦可能協助籌集100億美元貸款。

報道引述知情人士表示，一些投資者對參與為馬斯克提供資金持謹慎態度。至於對銀行而言，鑑於Tesla股票的波動性，為Tesla股票提供貸款亦具風險。

私募股權投資公司Apollo（美：APO）日前據報正考慮參與競購，並可能向馬斯克或私募股權投資公司Thoma Bravo LP等其他競購者提供股權或債務融資。

馬斯克此前表示向Twitter提出無約束力的收購提議，擬以每股54.20美元的現金全面收購Twitter，相當於Twitter市值433.6億美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

 

【TWTR】私募巨頭Apollo據報擬參與收購Twitter　有意向馬斯克等提供資金

【Twitter】馬斯克擬3000億港元敵意收購Twitter、每股提購價54.2美元　惟大股東沙特王子指其作價太低而拒絕提議（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter 馬斯克 Tesla Twitter（美：TWTR）
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