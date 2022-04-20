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【美國經濟】兩儲局成員質疑有否需要大幅加息　博斯蒂克促儲局加息須審慎、通脹可能見頂

股市 08:09 2022/04/20

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【美國經濟】兩儲局成員質疑有否需要大幅加息　博斯蒂克促儲局加息須審慎、通脹可能見頂

市場料美國於5月將加息50點子，資金持續湧入美元，美匯指數升至近101水平，創2年高。不過，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克及芝加哥聯儲銀行行長埃文斯都質疑是否需要一次過加息0.75厘。

博斯蒂克表示，聯儲局加息態度要審慎，通脹可能達到頂峰，步伐不宜過快，以免打擊經濟復甦。他認為，聯邦基金利率可能升至1.75厘，便達致中性水平，「我的目​​標是於我在位期間不會出現經濟衰退，我將盡我所能做到這一點」。而埃文斯則預測年底聯邦基金利率可能在兩厘半左右。雖然兩人今年都無投票權，但明顯地兩者的看法與其他聯儲局成員不同。

此前，美國聖路易斯聯儲行長James Bullard表示，聯儲會不應該排除加息75個基點的選項，較市場預期加息50個基點更進取，甚至年底聯邦基金利率要升至3.5厘。

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經濟 美國 芝加哥 亞特蘭大 加息 美國聯儲局

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