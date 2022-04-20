【美企業績】Netflix上季付費用戶減少20萬、料今季更差　股價盤後大挫25%

▲ 【美股焦點】Netflix上季付費用戶減少20萬、料今季更差 股價盤後大挫25%

Netflix（美︰NFLX）季度訂閱用戶流失20萬，為Netflix十多年來首次錄得訂戶下降。Netflix此前預期，第一季度淨訂閱用戶將增加250萬，分析甚至預期增加270萬，至於去年同期訂閱用戶增加398萬。Netflix並警告情況本季將會持續，預計第二季度付費用戶將減少200萬。Netflix股價盤後大挫25%，報259美元。

暫停俄羅斯服務流失70萬用戶

Netflix表示，暫停俄羅斯的服務及縮減俄羅斯所有付費會員，導致70萬用戶流失。若撇除相關影響，首季付費訂閱用戶理應淨增50萬。

另外，傳統媒體公司推出串流媒體致競爭日益激烈，以及用戶帳密共享，導致近期付費訂閱停滯不前。Netflix估計，除2.2億付費訂閱家庭外，另有逾1億家庭透過帳戶共享訪問權限。公司警告，可能即將全球打擊帳戶共享。

行政總裁Reed Hastings「轉口風」表示，正探索帶有廣告的平價方案，指為客戶提供更便宜的選擇「很有意義」。

Netflix季度收入78.7億美元，低於預期的79.36億美元，每股收益3.53美元，高於預期的2.89美元。

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責任編輯︰梁浩碩