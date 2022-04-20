  • 20°C
香港時間 : 2022420日 (三) 06:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】美國10年期債息撲3厘 儲局官員激辯加息0.75厘 油價跌5%道指升499點

股市 06:44 2022/04/20

分享：

分享：

IMF下調全球經濟增長預測，觸發油價借勢調整。紐約期油及布蘭特期油齊跌半成，紐約期油跌穿103關。加上美國新屋動工意外錄得增長，數據反映經濟情況暫時仍保持良好。

道指在nike等內需股帶動下，收市升499點，報34911點；納斯達克指數升287點，收報13619點；標準普爾500指數升70點，收報4462點。

美10年期債息撲3厘 儲局官員激辯加息0.75厘

美國10年期債息再創超過3年高位，急升至高見2.946厘。聯儲局官員公布就加息0.75厘展開激辯。

聖路易斯聯儲行行長布拉德指，不排除一次加息0.75厘的選項。他讚賞格林斯潘1994年曾一次過加息0.75厘，為美國經濟迎來長達10年的擴張。

不過芝加哥聯儲銀行行長埃文斯及亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克都質疑是否需要一次過加息0.75厘。

埃文斯預測年底聯邦基金利率可能在兩厘半左右。博斯蒂克指，任何行動都是有可能，雖然他認為並不實際，但兩人今年都無投票權。

夜期跌9點 關注內地或減LPR利率

港股有望回穩，夜期跌幅收窄至9點，中概股指數更倒升百分之1 。

騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR較港股收市價輕微倒升。市場關注內地今日或減LPR，即貸款市場報價利率，預期1年期LPR由3.7厘減至3.65厘。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】美債息升至2.86厘 關注本周儲局官員講話
2022/04/19
【ET財經早點1分鐘】美債息升至2.86厘 關注本周儲局官員講話
【ET財經早點1分鐘】債息跌納指急升2% 惟布油撲109美元 內地將降準 夜期再升99點
2022/04/14
【ET財經早點1分鐘】債息跌納指急升2% 惟布油撲109美元 內地將降準 夜期再升99點
【ET財經早點1分鐘】儲局布雷納德料急收水5月表決縮表 油價急升7%道指由升361點倒跌87點
2022/04/13
【ET財經早點1分鐘】儲局布雷納德料急收水5月表決縮表 油價急升7%道指由升361點倒跌87點
【ET財經早點1分鐘】美國通脹或創40年高 債息升穿2.8厘 美股低收惟騰訊ADR帶動恒指夜期升298點
2022/04/12
【ET財經早點1分鐘】美國通脹或創40年高 債息升穿2.8厘 美股低收惟騰訊ADR帶動恒指夜期升298點
【ET財經早點1分鐘】美債息升穿2.7厘 阿里美股低港2.3%
2022/04/11
【ET財經早點1分鐘】美債息升穿2.7厘 阿里美股低港2.3%
國際貨幣基金組織 新屋動工 芝加哥 加息 亞特蘭大 中國概念股 Nike LPR 港股 ADR

下一篇文章

【開市9點半】IMF削今年全球經濟增長預測至3.6%　瑞銀料內地GDP增長4.2%　日圓兌港元跌至6.1算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用　摩通：高層突變不常見、惟目標價不改
【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用　摩通：高層突變不常見、惟目標價不改
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任
【ViuTV】魯庭暉出任電盈新公司行政總裁、傳專職MIRROR和COLLAR發展　廣告人鍾廣德接任
【美股收市】油價挫通脹紓壓 道指飆499點 納指升2.2%
【美股收市】油價挫通脹紓壓 道指飆499點 納指升2.2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款