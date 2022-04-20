【ET財經早點1分鐘】美國10年期債息撲3厘 儲局官員激辯加息0.75厘 油價跌5%道指升499點

IMF下調全球經濟增長預測，觸發油價借勢調整。紐約期油及布蘭特期油齊跌半成，紐約期油跌穿103關。加上美國新屋動工意外錄得增長，數據反映經濟情況暫時仍保持良好。

道指在nike等內需股帶動下，收市升499點，報34911點；納斯達克指數升287點，收報13619點；標準普爾500指數升70點，收報4462點。

美10年期債息撲3厘 儲局官員激辯加息0.75厘

美國10年期債息再創超過3年高位，急升至高見2.946厘。聯儲局官員公布就加息0.75厘展開激辯。

聖路易斯聯儲行行長布拉德指，不排除一次加息0.75厘的選項。他讚賞格林斯潘1994年曾一次過加息0.75厘，為美國經濟迎來長達10年的擴張。

不過芝加哥聯儲銀行行長埃文斯及亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克都質疑是否需要一次過加息0.75厘。

埃文斯預測年底聯邦基金利率可能在兩厘半左右。博斯蒂克指，任何行動都是有可能，雖然他認為並不實際，但兩人今年都無投票權。

夜期跌9點 關注內地或減LPR利率

港股有望回穩，夜期跌幅收窄至9點，中概股指數更倒升百分之1 。

騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR較港股收市價輕微倒升。市場關注內地今日或減LPR，即貸款市場報價利率，預期1年期LPR由3.7厘減至3.65厘。