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【著數優惠】朗豪坊推「幫你埋單」計劃回贈達100% 食肆消費滿200元即賞200元現金券 教你點賺盡雙重優惠

理財智慧 09:28 2022/04/20

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新一輪電子消費券計劃已展開，加上政府於4月21日起逐步放寬現行防疫措施，多個商場也推優惠吸客。其中朗豪坊推加碼消費獎賞，於4月21日起至5月20日推出《朗豪坊 #幫你埋單》計劃。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股


LP CLUB 會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿200元，即賞朗豪坊商場200元現金禮券，可以於過百間非食肆商舖使用，變相「幫你埋單」 兼可滿足購買慾；而於零售商舖消費滿500元或1,000元，即賞10%餐飲回贈，即50元或100元現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用。所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻，可以真正當錢使兼即賺即用，每日名額有限，先到先得，換完即止。

    點擊圖片放大
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此外，商場大型自然美妝概念店 —LANGHAM BEAUTY早前已於朗豪坊L1及L2共兩層開幕，佔地超過25,000平方呎，雲集超過60個國際頂尖美妝、護膚、護髮、香氛及個人護理品牌。由4月28日至5月15日，LANGHAM BEAUTY將舉辦Langham Beauty Fest推廣活動，特別聯同一眾國際品牌呈獻超過200款低至26折的獨家美妝護膚套裝禮遇。推廣期間購物滿300元，即可獲贈價值100元的美妝禮品；購物滿1,000，更可獲贈價值高達870元的美妝禮品。

【疫市營商】首創麻辣花膠海參 美食品牌創辦人林安妮 大膽推創新海味抓住年輕顧客心，詳見【下一頁
 
如採用以上《朗豪坊 #幫你埋單》回贈，換言之，只要於朗豪坊食肆消費滿200元，就可以換200元現金禮券到LANGHAM BEAUTY購買折扣美妝護膚套裝；或先到LANGHAM BEAUTY購物滿1,000元，獲贈價值高達870元的美妝禮品，再雙重賺取朗豪坊100元食肆現金禮券回贈，享有折上折上折。

【玩樂好去處】免費任玩近2萬呎空間 旺角MOKO親子遊樂設施於本月21日重開 入內文睇點入場玩，詳見【下一頁


 LEGO®於即日至5月31日在朗豪坊4樓通天廣場開設以Technic系列為主題的期間限定店，Technic系列一向大受歡迎，此系列靈感來自經典真實車輛和機器，加上真實的移動功能和仿真細節設計，造型逼真，充滿玩樂性及觀賞性，每次推出新品都旋即被搶購一空。今次於朗豪坊的期間限定店除了發售多款經典Technic系列模型之外，更將特別展出42130 BMW M 1000 RR 1:1實物電單車，加上巨型包裝盒，同場亦會再次發售此款早前推出即斷市的LEGO®模型。

【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場，詳見【下一頁
 
朗豪坊 #幫你埋單優惠詳情：
日期：4月21日至5月20日
換領時間：中午12時至晚上10時
換領地點：4樓顧客服務中心
詳情：1) LP CLUB會員於朗豪坊食肆商舖消費滿200元，憑單一即日機印電子消費單據，即可獲贈朗豪坊商場100元現金禮券兩張*（只限非食肆「認受商戶」使用）。
2) LP CLUB會員於朗豪坊零售商舖消費滿500元 /1,000元，憑最多3張不同商舖即日機印電子消費單據，即可獲贈朗豪坊商場50元 /100元現金禮券一張*（只限食肆〈特色食品除外〉「認受商戶」使用）。
*每日供換領之現金禮券有限，先到先得，換完即止。

 

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記者：陳詠妍

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