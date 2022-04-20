【開市9點半】IMF削今年全球經濟增長預測至3.6%　瑞銀料內地GDP增長4.2%　日圓兌港元跌至6.1算

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美國5月加息0.5厘預期升溫、內地今季經濟下行壓力加劇、俄羅斯與烏克蘭戰爭為通脹添壓，市場在美國議息倒數兩周取態觀望。IMF指出，俄羅斯與烏克蘭戰爭造成的經濟損失將導致2022年全球經濟增長顯著放慢，加上通脹及疫情，將今年全年經濟增長預測調低0.8個百分點至3.6%。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤對內地全年經濟增長預測從5%下調至4.2%，主要因新冠疫情拖累，3月增長勢頭放緩，並料4月和二季度下行壓力可能更大。

滙市波動，日圓匯價持續走弱，日圓兌美元連跌13個交易日，每百日圓兌港元跌至6.1水平，為近20年低位。

重點新聞：

1） 【烏克蘭戰爭】受累俄烏戰爭 IMF再下調今年全球經濟增長至3.6%

2） 【中國經濟】瑞銀汪濤：下調中國今年GDP預測至4.2% 第二季下行壓力或更大、人民幣或於年底貶至6.6水平

3） 【日圓匯價】日圓兌港元跌至6.1算、近20年低 日本財相赴美前稱不理想

4） 【螞蟻整改】網商銀行將暫停支付寶餘額轉入 兩者均由螞蟻集團持股

5） 【美國加息】景順料美國通脹或於年中左右見頂 預計聯儲局5、6月均加息50個基點

6） 【體育用品股】李寧2331首季同店銷售按年增長20%至30% 電子商務虛擬店鋪增長勝線下零售

7） 【數碼銀行】余偉文：部分港人內地銀行帳戶因疫情被凍 鼓勵港銀助重新啟動

8） 【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用 摩通：高層突變不常見、惟目標價不改

9） 【航運股】東方海外首季總收益增71%至51.6億美元 標準箱平均收益增88.3%

*晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局*

港股ADR及美股收市情況：

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