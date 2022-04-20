【券商點睇】國金預期光伏產業鏈高景氣明確 把握Q2重估機會

國金證券發表報告指，國內光伏產業鏈高景氣明確，不管如何博奕，今年有三條核心邏輯始終不變，很大機會兌現，包括組件產出與終端裝機將會隨硅料產量釋放而逐步出現改善；硅料價格預期抬升，驅動更激進的薄片化，支撐更多組件產出和裝機量，全年裝機增長可達45%至50%，2023年繼續維持相對高增速；供應存在瓶頸，需求超預期體現在平均價上移，以及產業鏈利潤擴張。

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該行表示，第一季國內戶用分布式需求延續高景氣度，隨著各地電價、能耗要求趨嚴，以各類工業園為代表的工商業分布式需求亦呈現高增長態勢；今年首兩個月國內新增裝機10.86GW，超過去年首五個月的總和。另外，俄烏衝突提升能源獨立性訴求，在「脫俄」目標下，短期多種手段並舉，但短中長期的新能源建設力度一定是加大。德國計劃將2030年的可再生能源發電比例目標提高到80%，預計光伏、風電裝機量需要分別達到215GW和145GW。

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基於上述的核心邏輯，該行列舉出四條主綫，一是業績確定性、彈性的硅料和電池，如港股的保利協鑫（03800） 等；二是跟量走且格局、盈利改善趨勢的輔材、逆變器，如信義光能（00968）、福萊特（06865）等；三是電池新技術，如隆基股份（滬：601012）等；四是高派息的運營商，如信義能源（03868） 等。

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記者：林衛