【券商點睇】福耀玻璃市場份額持續增長 疫情不改長期趨勢

福耀玻璃（03606）公布第一季業績，按年多賺1.9%至8.71億元（人民幣，下同），扣除滙兌損失1.35億元，經常性淨利潤為10億元，按年增8.7%。期內，收入創新高，按年增14.8%至65億元，主因汽車玻璃業務強勁增長；毛利率降至35.8%，主要因純堿價格、運費上漲，如排除外在成本擾動因素，經調整毛利率為37.6%，按年增0.3個百分點。

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華泰證券指出，新冠疫情導致供應鏈擾動，但可能只是短期影響考慮到上海和吉林，佔據去年國內汽車生產量的20%，上海是眾多汽車零部件供應商所在地。該行預計，最近兩地爆發的新冠疫情可能導致汽車供應鏈大幅度承壓，或影響福耀玻璃第二季的盈利。據中國乘用車協會數據，4月上旬國內乘用車批發量按年降39%。然而，考慮到政府遏制疫情的堅定決心和經驗，以及近期新增確診病例數開始呈下降趨勢，預計疫情封控措施造成的供應鏈擾動或為暫時影響。

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值得注意是，公司的市場份額及附加值將繼續增長。由於產品結構改善，公司第一季平均產品售價實現9.2%的增長，快於過去幾年的增速，預計公司玻璃產量增長7.7%，快於汽車行業增速。伴隨向客戶提供優質服務及汽車玻璃功能集成水平不斷提高的行業趨勢，福耀玻璃的市場份額和附加值將繼續增長。盡管近期疫情封控措施帶來短期不確定性，但公司長期增長態勢不受影響。該行重申「買入」評級，維持公司H股目標價38.5港元，相當於今年預測市盈率18倍。

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記者：林衛