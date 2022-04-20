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【微盟2013】SaaS業務大客化見成效 東證睇微盟見7.61元

股樓投資 09:00 2022/04/20

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東方證券發表報告指，微盟（02013）的SaaS訂閱業務大客化戰略見成效，ARPU顯著提升。去年訂閱解決方案收入11.9億元（人民幣，下同），按年升65.4%，即使剔除海鼎併表影響收入增速仍在40%以上，在大客戰略下，ARPU按年提升58%。公司品牌客戶數高速增長，在智慧零售、智慧餐飲產品在中國零售百強、地產百強、餐飲百強品牌中有較高的市佔率。由於研發投入加大、海鼎併表，訂閱解決方案毛利率有所降低。

【同場加映】溫股知新：虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

另一方面，商家解決方案收入實現高增長，其中精準營銷增速放緩，TSO取得突破。去年商家解決方案收入按年升47.5%。其中，精準營銷毛收入增長12.1%，增速較上年放緩，主要由於互聯網廣告行業景氣度不高，在繼續鞏固騰訊（00700）渠道基礎上，公司將拓展小紅書、快手（01024）等新渠道，公司將專注於優化客戶結構提升業務變現能力，收入增速有望快於毛收入增速。

【延伸閱讀】大行點睇：中金料北水流入穩增長概念板塊  另推薦12隻首選港股，請按【見下頁

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該行預測公司今後三年實現收入32億元、39億元及45億元，按年增幅為19%、20%和17%，採取SOTP估值法，包括SaaS業務採取市銷率估值法，參考可比公司今年市銷率7.8倍，給予估值150億港元；精準營銷業務採用市盈率估值，參考可比公司今年市盈率14倍，給予估值44億港元，合理估值為194億港元，目標價每股7.61港元，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：二次尋底 有幾難睇？

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記者：林衛

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微盟集團（02013） 港股 買入 SaaS 中國

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