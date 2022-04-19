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【烏克蘭戰爭】受累俄烏戰爭　IMF再下調今年全球經濟增長至3.6%

股市 22:38 2022/04/19

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受累俄烏戰爭　IMF再下調今年全球經濟增長至3.6%

國際貨幣基金組織（IMF）發表最新報告指出，俄羅斯與烏克蘭戰爭造成的經濟損失將導致2022年全球經濟成長顯著放慢，加上通脹及疫情，將今年全年經濟增長較1月時的預期調低0.8個百分點至3.6%，明年經濟增長亦調低0.2個百分點至3.6%。

IMF指出，除了經濟增長受到影響，戰爭也加劇通脹、燃料與食品價格迅速上揚，弱勢人口受到的衝擊最大，特別是低收入國家。同時，通脹攀升令各國中央銀行在控制價格壓力與確保經濟增長的權衡變得複雜，各國在緩和戰爭對經濟影響的財政政策空間也有限。

IMF將美國今年經濟增長預測由4%下調至3.7%，歐元區經濟增長預測由3.9%下調至2.8%，並預測烏克蘭今年經濟增長收縮35%，俄羅斯則縮8.5%，此前為預期縮2.8%。對於中國，IMF料今年內地經濟增長4.4%，明年為5.1%，較1月時的預測下跌0.4及0.1個百分點。

料發達經濟體今年通脹為5.7%

通脹方面，IMF指，戰爭觸發大宗商品價格上升，相信通脹將在高位持續更多時間，料發達經濟體今年通脹為5.7%，新興市場及發展中經濟體為8.7%，較1月份時的預測高1.8及2.8個百分點。IMF指，與俄烏衝突有關的供應短缺將放大現有的通脹壓力，導致食品、能源和金屬的價格上漲，供應短缺預計將持續到2023年。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

相關文章：【全球經濟】IMF：下調全球經濟增長預測　因中美復甦減弱

【美國經濟】高盛料未來兩年約35%機會陷衰退　1年內衰退機會有15%

經濟 國際貨幣基金組織 烏克蘭 俄羅斯 通脹 美國

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