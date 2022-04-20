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【戲院重開】太古城中心 x MOViE MOViE Cityplaza 推25元戲票折扣及免費5小時泊車優惠

理財智慧 08:00 2022/04/20

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本地戲院即將於本周四（19日）重開，太古城中心商場戲院MOViE MOViE Cityplaza宣布推出購票優惠，由4月21日至5月11日期間，於百老匯院線網站或流動應用程式購買MOViE MOViE Cityplaza 電影戲票，輸入指定優惠碼「BW25」即享每張正價戲票25元的折扣優惠。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

此外，為方便各位自駕戲迷前來睇戲食飯，太古城中心更推出「孖住睇Free住泊」泊車優惠，自駕戲迷憑同日MOViE MOViE Cityplaza戲票票尾2張，即可享最高5小時免費泊車。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

為慶祝戲院重開，熾熱全港睇戲熱潮，太古城中心MOViE MOViE Cityplaza即將在4月至5月期間上映多部讓戲迷引頸以待的國際猛片，一同感受久違的銀幕快感：

《怪獸與鄧不利多的秘密》：鄧不利多與黑巫師葛林戴華德之戰，究竟鄧不利多能否拯救魔法世界呢？（上映日期：2022年4月21日）

 《月球隕落》：「末日教父」羅倫艾默烈治科幻災難之作，月球離奇脫離軌跡，全速衝向地球！人類能避過地球第六次大滅絕的厄運嗎？（上映日期：2022年4月21日）

《蝙蝠俠》：金像班底炮製新版《蝙蝠俠》，由羅拔柏迪臣擔演的新一代「蝙蝠俠」勢將掀起葛咸城的一場經典決鬥！（上映日期：2022年4月27日）

《奇異博士2: 失控多元宇宙》：Marvel 2022年首部作品，承接《蜘蛛俠：不戰無歸》，把多元宇宙推進至前所未見的境界！（上映日期：2022年5月4日）

《壯志凌雲：獨行俠》：闊別34年，湯告魯斯震撼回歸《壯志凌雲》全新續集，再度挑戰關乎生死的極限空中任務！（上映日期：2022年5月26日）

【溫股知新】虎年暫時仲係苦   剖析基建消費股

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責任編輯：嚴浩文

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