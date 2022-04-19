【鐵塔業績】鐵塔首季純利增長逾28%至21.8億人幣　EBITDA率69.3%

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【恒指ADR+夜期】夜期跌80點 美團ADR低港2.3%（不斷更新）
鐵塔 （00788） 第一季純利增長28.7%至21.80億元（人民幣，下同），營業收入226.33億元，增長7.0%。首季EBITDA為156.82億元，EBITDA率為69.3%。
其中，運營商業務收入207.56億元，增長4.7%；塔類業務收入194.18億元，增長3.1%；室內分佈式天線系統業務收入13.38億元，增長35.7%。
智聯業務收入11.86億元，增長34.9%；能源業務收入6.42億元，增長70.3%。兩翼業務收入佔營業收入比重由去年同期的5.9%，提升到8.1%。
截至3月31日，塔類站址達到204.5萬個，塔類租戶達到349.3萬戶，較上年末淨增3.4萬戶。塔類站均租戶為1.71戶。
鐵塔指，將持續構建「一體兩翼」高質量發展新格局，為投資者創造價值。運營商業務方面，公司將牢牢把握5G規模發展機遇，堅持共享發展理念，打造「5G+室分」雙增長引擎，鞏固行業主導地位，保持運營商業務穩健發展。
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