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【鐵塔業績】鐵塔首季純利增長逾28%至21.8億人幣　EBITDA率69.3%

股市 22:04 2022/04/19

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【鐵塔業績】鐵塔首季純利增長逾28%至21.8億人幣　EBITDA率69.3%

鐵塔 （00788） 第一季純利增長28.7%至21.80億元（人民幣，下同），營業收入226.33億元，增長7.0%。首季EBITDA為156.82億元，EBITDA率為69.3%。

其中，運營商業務收入207.56億元，增長4.7%；塔類業務收入194.18億元，增長3.1%；室內分佈式天線系統業務收入13.38億元，增長35.7%。

塔類站址達到204.5萬個

智聯業務收入11.86億元，增長34.9%；能源業務收入6.42億元，增長70.3%。兩翼業務收入佔營業收入比重由去年同期的5.9%，提升到8.1%。

截至3月31日，塔類站址達到204.5萬個，塔類租戶達到349.3萬戶，較上年末淨增3.4萬戶。塔類站均租戶為1.71戶。

鐵塔指，將持續構建「一體兩翼」高質量發展新格局，為投資者創造價值。運營商業務方面，公司將牢牢把握5G規模發展機遇，堅持共享發展理念，打造「5G+室分」雙增長引擎，鞏固行業主導地位，保持運營商業務穩健發展。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

相關文章：【鐵塔業績】中國鐵塔：正準備與三大運營商延長《商務定價協議》前期工作　去年多賺14%　派末期息2.624分人幣、周息率達3.8厘（第二版）

相關文章：【富時季檢】A50指數剔出國壽　中國50指數刪吉利、鐵塔　納農夫山泉、小鵬

港股 中國鐵塔（00788） 純利 EBITDA

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