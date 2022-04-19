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【玩樂好去處】免費任玩近2萬呎空間 旺角MOKO親子遊樂設施於本月21日重開 入內文睇點入場玩

理財智慧 20:22 2022/04/19

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疫情持續放緩，政府公布4月21日後分階段放寬社交距離措施，屆時將會重開大部分表列處所包括遊樂場所，一眾家長已經準備為子女安排玩樂行程，讓子女可以盡情釋放精力。位於旺角MOKO新世紀廣場L3室外的「MOKO 動樂園！」，也宣佈將本周四（4月21日）正式重開，再次迎接家長小朋友入園盡情遊玩。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

佔地近18,000平方呎的「MOKO 動樂園！」，其親子遊樂設施包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、由山丘及山洞組成的探索隧道及6組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米，樂園設計意念取材自旺角著名的雀仔街及花墟，充滿香港特色。公共休憩區更配備流動裝置充電設施，完美貼心考慮各家庭所需，一向是不少家庭親子的好去處，不少家長愛帶子女來此「放電」。

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想入「MOKO 動樂園！」遊玩，可用以下兩個方式，如在場內取籌，可於MOKO L4樓層（近Simplylife）的電子取籌系統取籌，每場次開場前15分鐘開放派籌。The Point 會員也可以網上取籌，逢星期五、六、日及公眾假期前一日中午12時起，The Point 會員可以100分於The Point手機應用程式率先預留不同場次的入場證。每張籌號或每個入場證最多可供3位入場人士使用，可於該場次遊玩時間內一同進場。先到先得，領完即止。

MOKO將加強多項防疫措施包括增設場內搓手液供應與消毒地毯、增加全場消毒次數、是次重開，更新增引入現場及網上電子取票，締造安全玩樂環境。

除公園免費開放外，一眾家長及小朋友也可到MOKOL4層全新打造的「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置，五顏六色的笑臉卡通圖案四周綻放。逢週末及公眾假期更設有攤位遊戲及多項特備節目，包括即場夾糖、扭造型氣球、魔術表演等。

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而因應政府最新公布，4月21起食肆堂食可至晚上10時，並增至每枱最多4人，一家四口可以再次一同聚餐。MOKO雲集近40間中西式特色食肆，其中適合親子聚餐的包括THE PANTRY & CHIPS REPUBLIC、岩鹽日本料理、牛涮鍋、炙宴、Greyhound Café、翡翠拉麵小籠包、Outback Steakhouse、意粉屋等。喜愛糖果、茶飲、小吃的話亦有Häagen-Dazs、COMEBUY TEA、Mr Simms Olde Sweet Shoppe、180 Golden Crisp、八月堂等，大人亦可與小朋友到L5 的Home.焙小日子DIY甜點蛋糕，享受親子合作的成果。

 

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記者：陳詠妍


 

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